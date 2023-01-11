Коли закінчаться зимові канікули у школах Києва та області

У Києві учні відпочивають від навчання аж місяць. Їхні зимові канікули стартували у кінці грудня.

Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мали розпочатися 26 грудня 2022 року і завершитися 8 січня 2023 року.

Важливо Коли закінчаться зимові канікули у школах України

Коли закінчаться зимові канікули у школах Києва

Так, у Києві зимові канікули у школах стартували 26 грудня 2022 року. Триватимуть місяць – учні повернуться на навчання 27 січня 2023 року.

За словами очільника столиці Віталія Кличка, навчальні заклади протягом цього часу опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення.

Вчителі, за бажанням, можуть взяти на час канікул оплачувану відпустку.

У випадку надзвичайної ситуації у Києві частину шкіл планували використовувати для роботи пунктів обігріву.

До теми Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України

Коли закінчаться зимові канікули у школах Київщини

Цього навчального року учні Київщини відпочиватимуть від навчання довше, ніж зазвичай.

Зимові канікули у школах області тривають від трьох до чотирьох тижнів. У 99% навчальних закладах перенесли осінні канікули на зиму.

До слова, розпочалися зимові канікули у школах Київщини у різних закладах освіти у різні дні:

з 19 грудня – канікули в 77 закладах;

з 26 грудня – канікули в 368 закладах,

з 31 грудня – канікули в 191 закладі освіти.

Цей навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.