Навіть місяць: коли стартують та скільки триватимуть зимові канікули у школах Київщини

Цього навчального року на Київщині зимові канікули у школах триватимуть довше, ніж зазвичай. Учні відпочиватимуть від трьох до чотирьох тижнів.

Школярі у Київській області взимку відпочиватимуть довше, бо восени не ходили на канікули. Так, у 99% навчальних закладах вирішили перенести їх на зиму.

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Коли зимові канікули у школах Київщини

Цьогоріч зимові канікули у школах Київської області починаються у різних закладах освіти у різні дні:

з 19 грудня – канікули в 77 закладах;

з 26 грудня – канікули в 368 закладах,

з 31 грудня – канікули в 191 закладі освіти.

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України