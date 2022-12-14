Школярі в одному з міст на Заході України йдуть на канікули вже з понеділка
Джерело:Мукачівська міська рада
Школярі у Мукачеві йдуть на зимові канікули з понеділка. Тобто відпочиватимуть вже від 19 грудня.
Так, у міськраді міста повідомили, що цьогоріч зимові канікули у школах розпочнуться швидше. При цьому діти відпочиватимуть від навчання довго.
Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі
Школярі у Мукачеві йдуть на канікули 19 грудня
Канікули у школах стартують з 19 грудня як у місті, так і у громаді.
Відпочиватимуть школярі аж до 15 лютого. Таке рішення ухвалили відповідно до навчального року.
До слова, раніше в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міськради заявляли, що зимові канікули розпочнуться 24 грудня 2022 року та триватимуть до 22 січня 2023 року.
Осінніх канікул у школах міста не було.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.