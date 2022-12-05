"Батьки просять, але це неможливо": як вчитимуться діти в Одесі і чи підуть на зимові канікули

Школярі в Одесі підуть взимку на двотижневі канікули. Відпочинок від навчання запланований на кінець грудня та початок січня.

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, як вчитимуться взимку школярі міста. Зокрема, у час відключень світла.

Читайте Коли школярі Київщини, Полтавщини, Сумщини та Черкащини йдуть на зимові канікули

Як вчитимуться школярі в Одесі

Окремо на час відключень світла, за словами чиновниці, відпочинку учням не даватимуть. Графіки, додала вона, не однакові для всіх.

У період відключення світла батьки просять зробити для їхніх дітей канікули. Проте це неможливо,

– наголосила Буйневич.

Вона також уточнила, що батьки одеських школярів звертаються до мерії з проханням відправити учнів на канікули зараз. Але у мерії наголошують: не знають, коли потім не буде світла у тих дітей, у яких воно є сьогодні.

До теми Різні дати і тривалість: коли канікули у школах Вінниччини, Хмельниччини і Чернівеччини

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України