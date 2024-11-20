Зимові канікули у школах одного з облцентрів триватимуть місяць
У Кропивницькому зимові канікули у школах у межах цього навчального року триватимуть місяць. Розпочнуться 13 грудня.
Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко, інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне Кропивницький.
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Скільки і коли відпочиватимуть учні у Кропивницькому
Відпочивати від навчання учні у Кропивницькому підуть 13 грудня 2024 року. На навчання повернуться 13 січня 2025 року.
У Балашівській гімназії 20 січня і ще в одному закладі освіти діти розпочнуть навчання 3 лютого.
Чиновниця каже, що директори шкіл вирішили використати для навчання час осінніх канікул, поки є світло і тепло, а зимові канікули зробити довшими. Зауважимо, що рішення про канікули ухвалюють на педагогічних радах.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій ухвалюватимуть додаткові рішення щодо організації навчального процесу,
– зазначила Костенко.
Осінні канікули були у трьох школах з 37. Школярі ліцею "Перспектива" та приватної школи відпочивали з 28 жовтня по 3 листопада, учні ще одного приватного закладу освіти – з 26 жовтня по 3 листопада.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Чи будуть зимові канікули у школах України
- У межах цього навчального року педагогічні ради шкіл можуть самостійно визначати дати канікул.
- Загалом зимові канікули у школах України у межах цього навчального року запланували.
- У столиці України, до прикладу, учні відпочиватимуть з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року.