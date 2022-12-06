Ситуація в областях тривожна: коли школярі Херсонщини та Луганщини підуть на зимові канікули

На неокупованих територіях Херсонської та Луганської областей зимові канікули у школах також запланували. Діти підуть відпочивати від навчання вже у середині грудня.

Однак лише частина учнів. Для всіх інших канікули розпочнуться аж у кінці грудня. При цьому тривалість відпочинку у громадах є різною.

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Херсонська область

У Херсонській ОВА розповіли, коли канікули у тих понад 150 школах, які не в окупації.

У більшості з них – майже 120 – учні відпочиватимуть від навчання з 24 – 26 грудня 2022 року до 08 січня 2023 року. У решті шкіл канікули триватимуть з 27 – 31 грудня до 8 – 15 січня.

Лише в одній школі школярі відпочиватимуть майже на місяць – з 25 грудня до 20 січня.

Луганська область

У більшості громад Луганської області канікули у школах мають стартувати 24 грудня і закінчитися 8 січня. Це, зокрема, у таких громадах:

Красноріченська;

Троїцька;

Гірська;

Лисичанська;

Попаснянська;

Сєвєродонецька;

Білолуцька;

Старобільська;

Шульгинська;

Новоайдарська;

Щастинська.

У школах інших громад Луганщини канікули запланували так:

Біловодська – 18 грудня – 6 січня;

Нижньодуванська, Саатівська, Рубіжанська, Марківська – 26 грудня – 08 січня;

Кремінська – 29 грудня – 15 січня;

Новопсковська – 31 грудня – 15 січня;

Чмирівська – 1 січня – 15 січня 2023 року.

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