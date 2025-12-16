Що буде із зимовими канікулами в Україні: в МОН відповіли

Зимові канікули у більшості шкіл України триватимуть близько двох тижнів. Водночас конкретні дати визначає кожен навчальний заклад самостійно.

Про орієнтовні дати проведення канікул узимку інформує 24 Канал.

Скільки будуть відпочивати школярі взимку?

За інформацією освітніх ресурсів, орієнтовний графік зимових канікул в Україні – з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року, проте точні дати початку та закінчення відпочинку школярів визначають педагогічні ради кожного закладу.

Зауважте! Міністерство освіти не публікувало офіційних рекомендацій щодо конкретних дат, підкреслюючи, що Закон України "Про повну загальну середню освіту" лише визначає, що сумарна тривалість канікул протягом навчального року має становити не менше 30 днів.

Водночас, через високу ймовірність блекаутів або інших обмежень, МОН цьогоріч рекомендує переносити частину весняних канікул на грудень – січень або взагалі перенести окремі уроки на червень 2026 року, за винятком випускних класів.

В окремих регіонах канікули можуть тривати довше. Наприклад:

У Тернополі відпочинок у школярів взимку розпочнеться 18 грудня й триватиме до 11 січня;

У Львові – з 24 грудня по 5 – 12 січня;

У Києві – з 25 грудня по 11 січня;

У Харкові деякі школи продовжать відпочинок до 18 січня;

У Дніпрі або з 25 грудня 2025 року по 7 січня 2026, або з 27 грудня 2025 року – по 11 січня 2026 року;

У Рівному та Ужгороді з 20 грудня 2025 по 4 січня 2026;

В Івано-Франківську з 22 грудня 2025 року по 11 січня 2026;

В Одесі канікули триватимуть з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026;

27 грудня 2025 року по 11 січня 2026; У Запоріжжі на канікули школярі йдуть 27 або 29 грудня. Триватиме відпочинок два тижні. Крім того, в деяких школах в передостанній перед канікулами тиждень – з 22 по 26 грудня пропонують навчатися онлайн або в асинхронному режимі.

Поки школярі відпочиватимуть, вчителі продовжать працювати, зокрема готуватимуть уроки, плануватимуть календарно-тематичні заняття та вестимуть документацію. Відпустки педагогів здебільшого плануються на літні канікули, але конкретні терміни визначає кожен навчальний заклад самостійно.

