"Свято на кожен день": як цікаво спланувати зимові канікули для дітей

Українські школярі напередодні різдвяних свят відпочивають від навчання. При цьому зимові канікули у регіонах нашої держави мають різну тривалість.

Сімейна й дитяча психологиня Світлана Ройз розповіла, як вдало спланувати учням зимовий відпочинок. До того ж провести його цікаво та з користю.

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Як спланувати зимові канікули

Світлана Ройз каже, що на сьогодні не є дивним те, що дитина може швидко втомлюватися навіть від того, що дарувало їй завжди радість. Тож учні можуть часто сумувати.

Однак у такому разі психологиня радить не забувати про такі правила: