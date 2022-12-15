Коли зимові, весняні та літні канікули у школах Дінпра та в якому форматі далі вчитимуться учні

15 грудня 2022, 13:46
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Джерело:

dnepr.info

Школярі у Дніпрі підуть на зимові канікули вже наступного тижня. При цьому відпочиватимуть близько двох тижнів.

У департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра нагадали, що канікули взимку розпочнуться для учнів 24 грудня. Триватимуть вони до 8 січня.

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Коли канікули у школах Дніпра 

Перший навчальний день у новому семестрі розпочнеться у школах Дніпра 9 січня 2023 року. 

Однак чиновники кажуть, що можливі зміни. Тож батькам та учням краще уточнили в адміністрації відповідної школи.

До слова, зараз школярі Дніпра навчаються дистанційно. Швидше за все другу половину навчального року теж  провчаться онлайн.

Крім цього, у департаменті гуманітарної політики опублікували графік канікул на навчальний рік 2023:

  • весняні триватимуть упродовж 20 – 26 березня;
  • літні стартують із 3 червня.

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України

  • Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
  • Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
  • Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
  • Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
  • Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.
Автор: Марія Волошин