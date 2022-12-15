Коли зимові, весняні та літні канікули у школах Дінпра та в якому форматі далі вчитимуться учні

Школярі у Дніпрі підуть на зимові канікули вже наступного тижня. При цьому відпочиватимуть близько двох тижнів.

У департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра нагадали, що канікули взимку розпочнуться для учнів 24 грудня. Триватимуть вони до 8 січня.

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Коли канікули у школах Дніпра

Перший навчальний день у новому семестрі розпочнеться у школах Дніпра 9 січня 2023 року.

Однак чиновники кажуть, що можливі зміни. Тож батькам та учням краще уточнили в адміністрації відповідної школи.

До слова, зараз школярі Дніпра навчаються дистанційно. Швидше за все другу половину навчального року теж провчаться онлайн.

Крім цього, у департаменті гуманітарної політики опублікували графік канікул на навчальний рік 2023:

весняні триватимуть упродовж 20 – 26 березня;

літні стартують із 3 червня.

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