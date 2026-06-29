Чи змінять формулу НМТ: що каже очільниця УЦОЯО
Недавно в Освітньому комітеті Верховної Ради пропонували спростити формулу НМТ. Зокрема зменшити кількість предметів.
Мовилось про 3, а не 4 предмети для складання. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи варто це робити.
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Чи змінять формулу НМТ
Вакуленко каже, що Український центр оцінювання якості освіти не ухвалює таких рішень. Вони є організаторами оцінювання.
Очільниця Центру також зазначила, що протягом останніх років модель НМТ ухвалюють де-факто у Верховній Раді. Хоча нардепи й обговорюють це питання і з представниками Міністерства освіти і науки України, і з представниками Українського центру оцінювання якості освіти, і з освітнім омбудсменом.
На мою думку, чинна модель тестування, попри те, що вона є доволі складною для вступників, адже передбачає 4-годинне цілеспрямоване та наполегливе виконання тестових завдань, є оптимальною, зважаючи на актуальні виклики,
– вважає Вакуленко.
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Що відомо про зміни в НМТ?
- Раніше нардепи запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
- Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявляла, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що математика повинна бути обов'язковим предметом.
- Очільниця уряду Юлія Свириденко також не підтримує ідею зміни структури тесту.