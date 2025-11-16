"Не здатні зрозуміти": топовий український учитель запропонував змінити шкільну програму

Учитель української мови та літератури, переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 року Артур Пройдаков вважає, що треба змінити підхід до вивчення літератури. Усе через те, що частина творів у шкільній програмі є надто складною.

Зокрема, для сприйняття дітьми віком 12 – 14 років. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву вчителя у програмі "Прайм-Тайм".

Чому варто переглянути шкільну програму?

Педагог зазначив, що окремі тексти школярі не можуть зрозуміти через вік і відсутність життєвого досвіду.

Мовиться, зокрема, про "Маленького принца" Антуана де Сент-Екзюпері, "Дон Кіхота" Сервантеса та "Ромео і Джульєтту" Шекспіра. Учні сприймають ці тексти поверхово або навіть із жартами.

Складними для восьмикласників є й епічні твори: "Іліада" та "Одіссея", які без знання античної культури перетворюються для підлітків на перелік імен і подій.

Як розв'язати проблему?

Учитель при цьому пропонує у 5 – 9 класах зосередитися на творах, близьких за темами до досвіду підлітків. Зокрема, про дружбу, самопізнання, родину, вибір і дорослішання. Наприклад, вивчати "Тореадорів з Васюківки" Всеволода Нестайка або сучасну літературу – твори Фредріка Бакмана.

Класика важлива, але її потрібно вивчати тоді, коли учні вже готові до глибшого аналізу,

– переконаний Пройдаков.

Учитель також заявив, що деякі українські твори, зокрема "Слово про похід Ігорів", "Повість минулих літ" чи "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", мають велике культурне значення, однак часто не цікаві учням через складну мову та сюжет.

Так, педагог вважає, що треба створити логічну систему навчання, у якій література допомагає дитині розвиватися, а не відштовхує.

