Діти не мають можливості вчитися: скільки шкіл росіяни пошкодили в Україні

Росіяни зруйнували на території України у час повномасштабної війни понад 200 шкіл. Ще 1600 – пошкодили.

Так, кожна сьома школа у нашій державі зазнала пошкоджень внаслідок атак ворога. Про це заявив під час брифінгу заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

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Скільки шкіл зруйнували росіяни в Україні

Посадовець при цьому зазначив, що така ситуація, безумовно, спричинила відсутність доступу до освіти для дітей.

Він також повідомив, що на сьогодні в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.

Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій,

– зауважив заступник очільника МОН.

І додав, в умовах війни – це виклик як для вчителів, так і для самих учнів.

В Україні посилюють безпеку у школах

В Україні втілюють у життя проєкт "Офіцери Служби освітньої безпеки".

Так, у школах України перебуватимуть поліцейські.

Зокрема, мовиться про школи, розташовані найближче до зон бойових дій або до російського і білоруського кордонів.

Офіцери служби освітньої безпеки здійснюватимуть пропускний режим, комунікуватимуть з іншими екстреними службами, особисто реагуватимуть на правопорушення, проводитимуть профілактичні заходи тощо.

Такі правоохоронці вже з'явилися в окремих школах Волинської області.