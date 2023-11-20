Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що мовознавиця Ірина Фаріон не зверталась щодо порушення її прав під час звільнення з Львівської політехніки. Натомість має таке право.

Ба більше, омбудсмен Лубінець готовий розглянути таку заяву. Але поки відповідного звернення від Ірини Фаріон не надходило.

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Лубінець прокоментував звільнення Фаріон з Політехніки

Омбудсмен наголосив: якщо Ірина Фаріон вважає, що під час звільнення із вишу порушили її права, вона може офіційно до нього (Лубінця, – ред.) звернутися.

Буде відкрито провадження: буду перевіряти, наскільки були її права порушені і наскільки була порушена процедура з боку керівництва вишу,

– уточнив омбудсмен.

Він також розповів, що побачив розповсюдження мови ворожнечі і дискримінаційні вислови щодо громадян України, які використовують мови національних меншин у висловлюваннях Фаріон. Тому звернувся з цього приводу раніше до СБУ.

Лубінець при цьому закликає не використовувати мовне питання для розколювання українського суспільства. Зокрема, якщо це стосується українських військових, які нас захищають.

Зауважимо також, під Львівською політехнікою, де працювала мовознавиця, зібрався мітинг на її підтримку.

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