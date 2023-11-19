Свою позицію щодо скандалу з Фаріон висловив колектив катедри української мови "Львівської політехніки". Колектив назвав скандал з професоркою – "маніпулятивним ажіотажем".

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У політехніці вважають, що скандал вигідний Росії

На катедрі вважають, що "спровоковане й інспіроване збурення в суспільстві" через інтерв'ю Фаріон вигідне Росії.

Група викладачів катедри, яка стала на захист Фаріон, вважає необґрунтованим і безпідставним рішення керівництва про звільнення професорки.

Викладачі наголошують, що Фаріон "впродовж усієї своєї викладацької діяльности відповідально й добросовісно виконувала свої обов'язки, має пошану в колективі, науковій спільноті й серед студентів, яких навчала".

Також на катедрі запевняють, що за понад 30 років роботи Фаріон у "Львівській політехніці" на неї не надходило жодної скарги.

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