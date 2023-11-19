Свою позицію щодо скандалу з Фаріон висловив колектив катедри української мови "Львівської політехніки". Колектив назвав скандал з професоркою – "маніпулятивним ажіотажем".
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У політехніці вважають, що скандал вигідний Росії
На катедрі вважають, що "спровоковане й інспіроване збурення в суспільстві" через інтерв'ю Фаріон вигідне Росії.
Група викладачів катедри, яка стала на захист Фаріон, вважає необґрунтованим і безпідставним рішення керівництва про звільнення професорки.
Викладачі наголошують, що Фаріон "впродовж усієї своєї викладацької діяльности відповідально й добросовісно виконувала свої обов'язки, має пошану в колективі, науковій спільноті й серед студентів, яких навчала".
Також на катедрі запевняють, що за понад 30 років роботи Фаріон у "Львівській політехніці" на неї не надходило жодної скарги.
Скандал з Іриною Фаріон: хронологія подій
- Скандал довкола Ірини Фаріон виник після її висловлювання під час програми "Рандеву з Яніною Соколовою". Викладачка та колишня депутатка критично висловилася про українських військових, які спілкуються російською.
- Вона сказала, що "категорично не приймає" те, що деякі військові бригади "Азов" та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською.
- Зауважимо, що це далеко не перша резонансна заява Фаріон під час повномасштабної війни Росії проти України. Раніше професорка, коментуючи знищення росіянами Маріуполя, сказала, що це "карма для маріупольців".
- Висловлювання Фаріон про мову військових спричинило гостру дискусію серед українців. Наприклад, студенти політехніки організували мітинг проти Фаріон з вимогою звільнити професорку.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець через заяву Фаріон звернувся до поліції, СБУ та Нацради. Через звернення Лубінця й СБУ Нацрада перевірить "5 канал".
- 15 листопада СБУ розпочала кримінальне провадження проти Фаріон. Також міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив, що професорку звільнили з "Львівської політехніки".
- Сама ж Фаріон не змінила свою позицію. Вона заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді та зазначила, що наказ про її звільнення був без жодного підпису.