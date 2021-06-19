Провели 101 день в океані: шокуюча експедиція Геєрдала на саморобному плоті "Кон-Тікі"

Історичні пам'ятки інколи надихають дослідників на неймовірні вчинки. Таким прикладом слугує досвід норвезького мандрівника, який свого часу зібрав команду відчайдухів і провів з ними в океані 101 день.

Їхня історія вражала б значно менше, якби не один факт – весь цей час шукачі пригод плили на саморобному плоті, побудованому з бальсового дерева.

Цікаво Катастрофа на підйомнику в Італії: військові хотіли зробити фото, а загинуло 20 людей

Хто такий Тур Геєрдал

Прославлений на весь світ мандрівник Тур Геєрдал народився у 1914 році на півдні Норвегії. З дитинства він почав захоплюватися зоологією, а також був частим відвідувачем місцевого антропологічного музею, в якому працювала його мати.

У 1933 році Тур Геєрдал почав навчатися в університеті Осло на природничо-географічному факультеті. Там він познайомився з мандрівником Бйорном Крепеліном, який відіграв не останню роль у визначенні долі Геєрдала.



Тур Геєрдал походить з Норвегії / Фото The Kon-Tiki Museum

У Бйорна була величезна бібліотека присвячена історії та культурі Полінезії. З цього часу Геєрдал почав захоплюватися етнологією і зосередився на вивченні культур полінезійців, індіанців і жителів острова Пасхи.

До неймовірного задуму – перетнути на плоті Тихий океан – його підштовхнули старовинні літописи та малюнки із зображеннями плотів інків. Він вірив, що жителі Південної Америки і Полінезії контактували між собою з давніх-давен, і знаходив підтвердження цьому в археологічних свідченнях та легендах корінних поселень.

Як Геєрдал організував експедицію

У 1946 році Тур Геєрдал вирішив перевірити свою теорію щодо заселення індіанцями островів в центральній частині Тихого океану. Для цього йому було потрібно знайти команду таких же сміливців, побудувати плавальний засіб і підготуватися до довгої подорожі безкраїм океаном.

Читайте більше Аварія на хімічному підприємстві Sandoz: як через пожежу у Рейні загинули сотні тисяч риб

Однодумці знайшлися доволі швидко, тож наприкінці 1946 року всі вони прибули до Перу, звідки мала розпочатися мандрівка. Тут вони побудували копію старовинного інкського судна із бальсового дерева, яке вони назвали на честь одного з богів цього народу "Кон-Тікі".

Що моряки взяли з собою в океан

Судно являло собою пліт з 9 стовбурів завдовжки 15 метрів, які були скріплені між собою конопляними мотузками. Зверху його вистелили бамбуком, а основну щоглу з прямокутним вітрилом виготовили з мангрового дерева.

Пліт також містив вкриту банановим листям невелику каюту. Коли судно було завершене, мандрівники завантажили на нього свій скромний провіант. Він складався з тонни води, 200 кокосів, батату та місцевих фруктів.



Судно збудували самотужки / Фото The Kon-Tiki Museum

А оскільки проєкт частково фінансувало військово-морське відомство Сполучених Штатів Америки, то армія США також долучилася до забезпечення мандрівників харчами і надала їм безкоштовно сухі пайки та консерви.

Також команді Геєрдала видали аварійно-рятувальне обладнання. Окрім того, "Кон-Тікі" оснастили любительською радіостанцією, яка працювала на акумуляторах і ручному генераторі, і завдяки якій мореплавці могли підтримувати зв'язок із цивілізацією.

Читайте також Рух проти расової сегрегації: як афроамериканці масово повстали проти утисків прав

Подорож розпочалася увечері 28 квітня 1947 року з перуанського порту Каяо. Окрім Геєрдала, на плоту перебували ще 5 скандинавських мандрівників. Спершу судно відбуксирували від берега на 75 кілометрів, а вже там його підхопила тихоокеанська течія Гумбольдта.

Через 3 місяці плавання екіпаж "Кон-Тікі" вперше помітив на горизонті землю і здійснив спробу висадки на один з островів атолу Фангатау. Проте всі старання були марними і мандрівникам довелося продовжити свій шлях.

"Кон-Тікі" розбився об рифи

Подорож океаном завершилася на 101 день плавання. 7 серпня "Кон-Тікі" розбився об рифи неподалік він безлюдного острова архіпелагу Туамоту. Всі члени екіпажу вижили, але їм довелося провести на дикому острові ще тиждень, коли їх врешті помітив рибалка.



"Кон-Тікі" провів 101 день в океані / Фото The Kon-Tiki Museum

Він на каное перевіз дослідників на сусідній острів. Згодом їх всіх і врятовані залишки плоту перевезли на Таїті. У такий спосіб відважні мандрівники подолали на "Кон-Тікі" вздовж тихоокеанського узбережжя 6 980 кілометрів.

Життя після експедиції

Тур Геєрдал відразу після великого плавання написав і видав за його мотивами книгу під назвою "Подорож на "Кон-Тікі". Вона стала неймовірно популярною і була перекладена 66 мовами світу.

Попри те, що дослідник фактично довів можливість заселення островів Полінезії корінним народом Південної Америки, таке твердження в наукових колах не сприймали всерйоз. Геєрдала часто критикували і навіть називали недоумком.



Тур Геєрдал написав популярну книгу / Фото The Kon-Tiki Museum

Тур Геєрдал продовжив мандрівки

Проте, він не припиняв перевіряти свої гіпотези і згодом здійснив ще низку відважних мандрівок. Щоб довести потенційну можливість зв'язків різних материків у далекому минулому, Тур Геєрдал запланував подорож із Середземного моря до Латинської Америки.

Задля цього він доручив побудувати в Єгипті очеретяний човен, подібний до давньоєгипетських суден з папірусу. Але ця спроба зрештою провалилася. Майстри не змогли відтворити будівництво відповідно до стародавніх схем.



Тур Геєрдал продовжив займатись дослідженнями / Фото The Kon-Tiki Museum

Допущені помилки призвели до поступового просідання корми судна, тож цю експедицію довелося негайно припинити. Геєрдал, звичайно, на цьому не зупинився і відразу знайшов більш досвідчених будівельників судна.

На новому човні досліднику вдалося успішно дістатися до острова Барбадос, а відтак довести ймовірність контактування давніх цивілізацій. Наприкінці 1970-х років Геєрдал взявся за перевірку ще однієї гіпотези: чи могли шумерські мореплавці здійснювати морські подорожі по Індійському океану.

Очеретяний корабель "Тигріс"

В Іраку він зв'язав очеретяний корабель "Тигріс" і на ньому відправився з командою у чергову мандрівку. На цьому судні екіпаж зміг дістатися до багатьох країн від Оману до Пакистану.

Звідти вони збиралися перетнути Індійський океан до Африки, однак політична ситуація у цьому регіоні була нестабільною. У Сомалі розпочалася війна, а Південний Ємен закрив свої води для прибуття іноземних човнів.

Рекомендуємо На Одещині знайшли затонуле судно зі снарядами: фото

Тоді мандрівникам довелося причалити у Джибуті. Тут вони на знак протесту проти воєн демонстративно спалили свій корабель.

Як науковці ставились до дослідника

Науковці не припиняли критикувати будь-які дослідження Геєрдала впродовж всієї його діяльності. Найбільшого висміювання він зазнав наприкінці життя, коли висунув теорію походження скандинавів з району Азовського моря.

У 2000 – 2001 роках Тур Геєрдал навіть організував на околицях російського міста Азов власні розкопки, які так і не завершилися ніяким гучним відкриттям. Однак, критика не засмучувала дослідника.



Тур Геєрдал провів чимало експедицій / Фото The Kon-Tiki Museum

Ще за життя Геєрдала називали найсміливішим мандрівником світу й популяризатором науки. Успіх йому принесла не лише книга присвячена тихоокеанській подорожі на кораблі "Кон-Тікі", але й однойменний фільм.

Тур Геєрдал залишився популярним

У 1951 році його вшанували премією "Оскар", як найкращу документальну стрічку. Впродовж другої половини XX століття низка мореплавців і шукачів пригод з усього світу намагалися повторити мандрівку за маршрутом легендарного "Кон-Тікі".

У 2006 році цей шлях відтворив екіпаж з 6 мореплавців, у складі якого був онук Геєрдала Улав. Відомого мандрівника за його досягнення ще за життя нагородили численними медалями та преміями.



Тур Геєрдал отримав численні нагороди / Фото The Kon-Tiki Museum

Попри несхвалення академічної спільноти, йому присвоїли 11 почесних ступенів університетів з усього світу. У рідній Норвегії Тура Геєрдала визнали "Людиною тисячоліття" та встановили на його честь пам'ятник.