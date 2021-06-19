Провели 101 день в океане: шокирующая экспедиция Хейердала на самодельном плоту "Кон-Тики"

Исторические памятники иногда вдохновляют исследователей на невероятные поступки. Таким примером служит опыт норвежского путешественника, который в свое время собрал команду рисковых людей и провел с ними в океане 101 день.

Их история поражала бы значительно меньше, если бы не один факт – все это время искатели приключений плыли на самодельном плоту, построенном из бальсового дерева.

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Кто такой Тур Хейердал

Прославленный на весь мир путешественник Тур Хейердал родился в 1914 году на юге Норвегии. С детства он начал увлекаться зоологией, а также был частым посетителем местного антропологического музея, в котором работала его мать.

В 1933 году Тур Хейердал начал учиться в Университете Осло на естественно-географическом факультете. Там он познакомился с путешественником Бьерном Крепелином, который сыграл не последнюю роль в определении судьбы Хейердала.



Тур Хейердал из Норвегии / Фото The Kon-Tiki Museum

У Бьерна была огромная библиотека, посвященная истории и культуре Полинезии. С этого времени Хейердал начал увлекаться этнологией и сосредоточился на изучении культур полинезийцев, индейцев и жителей острова Пасхи.

К невероятному замыслу – пересечь на плоту Тихий океан – его подтолкнули старинные летописи и рисунки с изображениями плотов инков. Он верил, что жители Южной Америки и Полинезии контактировали между собой с давних времен, и находил подтверждение этому в археологических свидетельствах и легендах коренных поселений.

Как Хейердал организовал экспедицию

В 1946 году Тур Хейердал решил проверить свою теорию заселения индейцами островов в центральной части Тихого океана. Для этого ему нужно найти команду таких же смельчаков, построить плавательное средство и подготовиться к долгому плаванию по бескрайнему океану.

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Единомышленники нашлись довольно быстро, поэтому в конце 1946 года все они прибыли в Перу, откуда должно было начаться путешествие. Здесь они построили копию старинного инкского судна из бальсового дерева, которое они назвали в честь одного из богов этого народа "Кон-Тики".

Что моряки взяли с собой в океан

Судно представляло собой плот из 9 стволов длиной 15 метров, которые были скреплены между собой конопляными веревками. Сверху его выстелили бамбуком, а основную мачту с прямоугольным парусом изготовили из мангрового дерева.

Плот также содержал покрытую банановыми листьями небольшую каюту. Когда судно было завершено, путешественники погрузили на него свой скромный провиант. Он состоял из тонны воды, 200 кокосов, батата и местных фруктов.



Судно построили самостоятельно / Фото The Kon-Tiki Museum

А поскольку проект частично финансировало военно-морское ведомство Соединенных Штатов Америки, то армия США также присоединилась к обеспечению путешественников продуктами и предоставила им бесплатно сухие пайки и консервы.

Также команде Хейердала выдали аварийно-спасательное оборудование. Кроме того, "Кон-Тики" оснастили любительской радиостанцией, которая работала на аккумуляторах и ручном генераторе, и благодаря которой мореплаватели могли поддерживать связь с цивилизацией.

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Путешествие началось вечером 28 апреля 1947 года из перуанского порта Каяо. Кроме Хейердала, на плоту находились еще 5 скандинавских путешественников. Сначала судно отбуксировали от берега на 75 километров, а уже там его подхватило тихоокеанское течение Гумбольдта.

Через 3 месяца плавания экипаж "Кон-Тики" впервые заметил на горизонте землю и предпринял попытку высадки на один из островов атолла Фангатау. Однако все старания были напрасными и путешественникам пришлось продолжить свой путь.

"Кон-Тики" разбился о рифы

Путешествие по океану завершилось на 101 день плавания. 7 августа "Кон-Тики" разбился о рифы неподалеку от необитаемого острова архипелага Туамоту. Все члены экипажа выжили, но им пришлось провести на диком острове еще неделю, когда их наконец заметил рыбак.



"Кон-Тики" провел 101 день в океане / Фото The Kon-Tiki Museum

Он на каноэ перевез исследователей на соседний остров. Впоследствии их всех и спасенные остатки плота перевезли на Таити. Таким образом отважные путешественники преодолели на "Кон-Тики" вдоль тихоокеанского побережья 6 980 километров.

Жизнь после экспедиции

Тур Хейердал сразу после большого плавания написал и издал по его мотивам книгу под названием "Путешествие на "Кон-Тики". Она стала невероятно популярной и была переведена на 66 языков мира.

Несмотря на то, что исследователь фактически доказал возможность заселения островов Полинезии коренным народом Южной Америки, такое утверждение в научных кругах не воспринимали всерьез. Хейердала часто критиковали и даже называли глупцом.



Тур Хейердал написал популярную книгу / Фото The Kon-Tiki Museum

Тур Хейердал продолжил путешествия

Тем не менее, он не прекращал проверять свои гипотезы и впоследствии совершил еще ряд отважных путешествий. Чтобы доказать потенциальную возможность связей разных материков в далеком прошлом, Тур Хейердал запланировал путешествие из Средиземного моря в Латинскую Америку.

Ради этого он поручил построить в Египте камышовую лодку, похожую на древнеегипетские корабли из папируса. Но эта попытка в конце концов провалилась. Мастера не смогли построить корабль в соответствии с древними схемами.



Тур Хейердал продолжил заниматься исследованиями / Фото The Kon-Tiki Museum

Допущенные ошибки привели к постепенному проседанию кормы судна, поэтому эту экспедицию пришлось немедленно прекратить. Хейердал, конечно, на этом не остановился и сразу нашел более опытных строителей судна.

На новой лодке исследователю удалось успешно добраться до острова Барбадос, а затем доказать вероятность контактирования древних цивилизаций. В конце 1970-х годов Хейердал взялся за проверку еще одной гипотезы: могли ли шумерские мореплаватели совершать путешествия по Индийскому океану.

Тростниковый корабль "Тигрис"

В Ираке он создал тростниковый корабль "Тигрис" и на нем отправился с командой в очередное путешествие. На этом судне экипаж смог добраться до многих стран от Омана до Пакистана.

Оттуда они собирались пересечь Индийский океан и попасть в Африку, однако политическая ситуация в этом регионе была нестабильной. В Сомали началась война, а Южный Йемен закрыл свои воды для прибытия иностранных лодок.

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Тогда путешественникам пришлось причалить в Джибути. Здесь они в знак протеста против войн демонстративно сожгли свой корабль.

Как ученые относились к исследователю

Ученые не прекращали критиковать любые исследования Хейердала на протяжении всей его деятельности. Наибольшему высмеиванию он подвергся в конце жизни, когда выдвинул теорию происхождения скандинавов из района Азовского моря.

В 2000–2001 годах Тур Хейердал даже организовал в окрестностях российского города Азов собственные раскопки, которые так и не завершились никаким громким открытием. Однако критика не огорчала исследователя.



Тур Хейердал провел немало экспедиций / Фото The Kon-Tiki Museum

Еще при жизни Хейердала называли самым смелым путешественником мира и популяризатором науки. Успех ему принесла не только книга, посвященная тихоокеанскому путешествию на корабле "Кон-Тики", но и одноименный фильм.

Тур Хейердал остался популярным

В 1951 году фильм отметили премией "Оскар" как лучшую документальную ленту. На протяжении второй половины XX века ряд мореплавателей и искателей приключений со всего мира пытались повторить путешествие по маршруту легендарного "Кон-Тики".

В 2006 году этот путь повторил экипаж из 6 мореплавателей, в составе которого был внук Хейердала Улав. Известного путешественника за его достижения еще при жизни наградили многочисленными медалями и премиями.



Тур Хейердал получил многочисленные награды / Фото The Kon-Tiki Museum

Несмотря на неодобрение академического сообщества, ему присвоили 11 почетных степеней университетов со всего мира. В родной Норвегии Тура Хейердала признали "человеком тысячелетия" и установили в его честь памятник.