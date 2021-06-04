Афроамериканцы, которые на протяжении не одного века подвергались притеснениям и откровенной несправедливости со стороны белого населения, устали терпеть. Путь к победе равенства оказался долгим и нелегким, а борьбу сопровождали беспорядки, массовые аресты и даже убийства.

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Кто подвергался наибольшим притеснениям

Политика принудительного отделения белого населения в США касалась не только темнокожих граждан, но и других этнических групп. Неоднократно расовая сегрегация на этих территориях касалась индейцев, мексиканцев или пуэрториканцев. Однако наиболее выразительным притеснениям все-таки подвергались афроамериканцы.

Соединенные Штаты Америки образовались в XVIII веке как рабовладельческое государство. Рабами здесь были в основном африканцы и их потомки, насильно привезенные туда с родины. В XIX веке рабовладельческую систему начали постепенно отменять в разных штатах, однако полностью прекратить эксплуатацию людей удалось лишь после Гражданской войны.



Марш за гражданские права / Фото AP

Отмена рабства

В США в декабре 1865 года тринадцатой поправкой в Конституцию рабство отменили. Однако это были лишь законы, прописанные на бумаге, которые, к сожалению, никак не повлияли на восприятие и сознание большинства белого населения. Следующие 100 лет превратились для афроамериканцев в сплошную борьбу и путь к по-настоящему свободной жизни.

В ХХ веке проблема расовой дискриминации в США невольно отошла на второй план. Причиной была Вторая мировая война. Белому и темнокожему населению пришлось воевать бок о бок, поэтому гонения не были столь явными, как в мирное время.

В чем проявлялась дискриминация

Однако после победы оказалось, что идеи равенства все же не воцарились в обществе, и ограничения прав афроамериканцев продолжились. Четкое расовое разграничение присутствовало во всех сферах жизни.

Для белого и так называемого "цветного" населения существовали отдельные учебные и развлекательные заведения.

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На Юге в Конгрессе не было ни одного темнокожего представителя, а на Севере афроамериканцы и вовсе не имели права занимать ответственные должности в каких-либо органах власти. Кроме того, белые имели преимущество даже в общественном транспорте. Темнокожие люди были обязаны уступать место белым или даже ездить только в задней части автобуса.

Расовая сегрегация в городских автобусах

После Второй мировой войны в 11 южных штатах афроамериканцы были лишены и избирательного права. Чтобы изменить ситуацию, в 1950-х годах они начали применять мирные методы борьбы. Так, в штате Алабама в городе Монтгомери начался бойкот темнокожим населением общественного транспорта.

Начало протеста было инициативой Мартина Лютера Кинга, а толчком к такой идее стал ошеломляющий случай несправедливости в одном из автобусов города. Говорится о том, что 1 декабря 1955 года темнокожая женщина Роза Паркс не уступила в транспорте место белому мужчине. За это ее арестовала полиция. Затем женщине пришлось заплатить штраф.



Роза Паркс не уступила место / Фото AP

Темнокожее население города отомстило автобусным компаниям и в течение 381 дня не пользовалось общественным транспортом. Владельцы частных авто организованно подвозили коллег на работу и домой, а сам протест получил название "Ходьба во имя свободы".

Автобусные компании несли значительные убытки, а власти всеми способами пытались прекратить бойкот. Активистов арестовывали по надуманным причинам, а некоторым даже приходили угрозы от членов "Ку-клукс-клана".

В конце концов, 20 декабря 1956 года расовая сегрегация в городских автобусах была отменена. Это была первая победа мирного протеста афроамериканцев, а Роза Паркс, которая дала толчок бойкоту, стала известной на всю страну. Впоследствии ее именем начали называть женщин, которые активно боролись за права темнокожих.

Террор со стороны белых жителей

Однако закон об отмене сегрегации был опять же лишь на бумаге. Темнокожих уже не могли арестовать за нарушение расистских законов, однако они подвергались террору со стороны белых жителей. Известны даже случаи обстрела автобусов с темнокожими пассажирами.

В 1957 году идеолог движения против расовой сегрегации, баптистский священник Мартин Лютер Кинг, основал Конфедерацию христианского руководства Юга, которая возглавила борьбу за гражданские права.



Мартин Лютер Кинг во время речи / Фото AP

Темнокожее население продолжило организовывать в разных городах бойкоты общественного транспорта, магазинов, учебных заведений, которые подвергались сегрегации. Они проводили так называемые мирные "рейды свободы" и "сидячие демонстрации". Движение достигло своего пика в 60-х годах и распространилось из южных штатов на Север и Запад.

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Крупнейшая демонстрация – поход на Вашингтон

Афроамериканцы массово восставали против ущемлений своих прав и добивались равенства. Самой большой демонстрацией стал поход на Вашингтон в 1963 году. Он собрал более 250 тысяч темнокожих участников, которые требовали равного доступа к труду и образованию.

С демонстрантами по всей стране жестоко расправлялись полиция и нацгвардия. Они применяли как дубинки и слезоточивый газ, так и пули. В результате демонстрации значительно возросло количество убитых расистами. Иногда гибли по несколько десятков протестующих.



Поход на Вашингтон в 1963 году / Фото AFP

Так, летом 1967 года в гетто Лос-Анджелеса убили 34 борцов за права темнокожих, а 4 тысячи из них – арестовали. В то же время массовые протесты прошли и в Детройте, во время них убили 43 человека, 2 тысячи человек ранили и свыше 7 тысяч арестовали.

В результате противостояний в городе вспыхнуло более 4 тысяч пожаров. В апреле 1968 года также был убит основатель движения против расизма Мартин Лютер Кинг. Несмотря на все эти трагические события, общенациональный протест было уже не остановить.

Какими были требования афроамериканцев

Поэтому афроамериканцы выдвинули правительству требования относительно равных прав с белыми в экономической, политической и социальной сферах. Такое давление заставило Конгресс принять ряд законов о гражданских правах.

В частности, были приняты законы об отмене сегрегации в учебных заведениях и закон о запрете расовой дискриминации. Впоследствии специальный закон запретил и дискриминацию при аренде жилья. Также устранили ограничения относительно права темнокожего населения на участие в выборах.

На сегодня права белого и темнокожего населения в США, согласно законам, одинаковые. Впрочем, случаи агрессии или же дискриминации в отношении них все равно случаются довольно часто.