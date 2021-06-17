Однако ни один из членов экипажа так и не понес должного наказания. Катастрофа произошла на канатной дороге в Кавалезе.

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На севере горного района Италии Трентино расположен один из самых популярных горнолыжных курортов мира – Валь-ди-Фьемме. Огромная территория курорта объединяет 11 городков, среди которых печально известный Кавалезе.

Зимние развлечения этой территории ежегодно привлекают сюда сотни тысяч туристов, которых одновременно обслуживают 50 подъемников.

Справка. Эти канатные дороги способны всего за час поднять на вершины 32,5 тысячи человек.

Сами механизмы выглядят достаточно надежными и не вызывают у пассажиров никакого чувства страха. Однако в 1998 году один несчастный случай все изменил. Теперь каждый потенциальный посетитель курорта знает о прошлом трагическом опыте этой канатной дороги.

Детали неожиданной трагедии

Непредсказуемая трагедия случилась в Кавалезе в разгар горнолыжного сезона – 3 февраля 1998 года. В это время над курортом пролетали 4 американских морских пехотинцев. Их база была расположена неподалеку, поэтому место полета было не случайным. Пилоты находились на военном палубном самолете Grumman EA-6B Prowler, который предназначен для разведки.



Grumman EA-6B Prowler / Фото Fandom

Но факт, были ли это официальные учения военных остается неизвестным. Тем не менее действовали они вовсе не по протоколу, пренебрегая правилами безопасности. В момент, когда самолет пролетал над Кавалезе, очарованные красотой природы пилоты решили снизиться и сфотографировать с неба красоту Валь-ди Фьемме.

Проигнорировав допустимую высоту полета в этих местах, которая составляла 610 метров, они снизились до 110. Самолет перерезал крылом трос канатной дороги и кабина-гондола с 19 пассажирами и машинистом сорвалась вниз с высоты более 100 метров.

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Обрыв на канатной дороге в 1998 году / Фото Devastating disaster

После такого падения выжить было невозможно. Все 20 человек погибли на месте. При этом ни один из членов экипажа самолета не пострадал.

Суд над военными

Итальянские власти немедленно отдали приказ арестовать всех виновников трагедии. Но, поскольку они были американскими военными, а американские военные суды имеют юрисдикцию над базами НАТО, то и судить их должны были в США.

По прибытии в Соединенные Штаты Америки, перед судом предстали лишь 2 из членов экипажа:

пилот капитан Ричард Эшби;

его штурман капитан Джозеф Швейцер.

Их обвиняли в непредумышленном убийстве и в убийстве по халатности по 20 пунктам. Сам суд проходил на военной базе Кэмп-Леджен в штате Северная Каролина.

Досудебное следствие установило ряд нарушений. Прежде всего – высота полета самолета, поскольку трос был перерезан на высоте 110 метров. Это означало, что военные опустились на 500 метров ниже разрешенной границы. Кроме того, летательный аппарат двигался слишком быстро.

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В то же время пилот утверждал, будто высотомер на борту самолета был неисправен, и он был уверен, что опустил аппарат на высоту всего 305 метров. Также в свое оправдание он отмечал, что экипаж не знал об ограничении скорости.

На руку подсудимым сыграло и то, что на топографических картах местности, которые находились на борту самолета не было изображено тросов канатной дороги. Суд длился более года, и в марте 1999 года обоих обвиняемых оправдали. Впоследствии их только уволили из морской пехоты и признали виновными в препятствовании осуществлению правосудия и поведении, неподобающем офицеру и джентльмену.

Напряжение в отношениях Италии и США после приговора

Оправдательный приговор виновникам ужасной трагедии не удовлетворил итальянские власти, что обусловило напряжение в дипломатических отношениях между Италией и США. После катастрофы Соединенные Штаты Америки отделались лишь денежной компенсацией.

Справка. Так, сразу после несчастного случая итальянское правительство выплатило семьям пострадавших 65 тысяч долларов за каждого погибшего. Эту сумму впоследствии возместили США.

Непосредственно перед вынесением приговора итальянский парламент утвердил дополнительный денежный план помощи для этих семей. Согласно ему, за каждого погибшего предстояло выплатить еще 1,9 миллиона долларов. Рассмотрев этот план, НАТО в конечном итоге обязало правительство США выплатить возмещение в размере 75% от указанной суммы.

За 20 лет до трагедии на подъемнике – произошла еще одна

Катастрофа канатной дороги в Кавалезе в 1998 году получила большую огласку из-за международного характера, однако это была не первая трагедия в этом месте. Более 20 лет до этого здесь произошла авария с более серьезными последствиями.

9 марта 1976 года в Кавалезе состоялся обрыв стального троса подъемника. Тогда набитый людьми вагончик сорвался с высоты 200 метров, скатился вниз по склону горы, откуда его снесло еще на около 100 метров до поляны.



Остатки вагончика / Фото ANSA

Во время падения кабина приземлилась на припаркованный автомобиль и полностью его раздавила. В результате трагедии погибли 43 пассажира, среди которых было 15 детей. Выжить удалось лишь одной 14-летней девушке, которая находилась с двумя друзьями на экскурсии.

Основной причиной смертельной аварии была перегрузка вагончика канатной дороги. Согласно правилам эксплуатации, он был рассчитан на 40 человек общим весом в 3 200 килограммов. Несмотря на это, в нем находились 44 пассажира.



Катастрофа на канатной дороге / Фото ANSA

Так, из-за большого веса и сильного ветра, стационарный и движущийся тросы пересекались, поэтому один перерезал другой. Оператор подъемника оправдывался, что допустил такое количество людей в вагончик лишь из-за того, что среди них было много детей. Он был уверен, что их общий вес не угрожает механизму. Кроме того, сам подъемник был довольно новым, его создали всего за 10 лет до аварии.

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Ответственность за эту трагедию была возложена на 4 служащих канатной дороги, их посадили за участие и бездействие в катастрофе. Эта авария в Кавалезе вошла в историю как наиболее серьезная катастрофа на канатной дороге.