Проте жоден із членів екіпажу так і не поніс належного покарання. Катастрофа сталася на канатній дорозі в Кавалезе.

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На півночі гірського району Італії Трентіно розташований один із найпопулярніших гірськолижних курортів світу – Валь-ді-Фьємме. Величезна територія курорту об'єднує 11 містечок, серед яких сумнозвісний Кавалезе.

Зимові розваги цієї території щороку приваблюють сюди сотні тисяч туристів, яких водночас обслуговують 50 підйомників.

Довідка. Ці канатні дороги здатні всього за годину підняти на вершини 32,5 тисячі осіб.

Самі механізми виглядають доволі надійними й не викликають у пасажирів ніякого відчуття страху. Проте в 1998 році один нещасний випадок усе змінив. Тепер кожен потенційний відвідувач курорту знає про минулий трагічний досвід цієї канатної дороги.

Деталі несподіваної трагедії

Непередбачувана трагедія трапилася в Кавалезе в розпал гірськолижного сезону – 3 лютого 1998 року. У цей час над курортом пролітали 4 американських морських піхотинців. Їхня база була розташована неподалік, тож місце польоту було не випадковим. Пілоти перебували на військовому палубному літаку Grumman EA-6B Prowler, який призначено для розвідки.



Grumman EA-6B Prowler / Фото Fandom

Але факт, чи були це офіційні навчання військових залишається невідомим. Проте, діяли вони зовсім не за протоколом, нехтуючи правилами безпеки. У мить, коли літак пролітав над Кавалезе, зачаровані красою природи пілоти вирішили знизитися і сфотографувати з неба красу Валь-ді Фьємме.

Проігнорувавши допустиму висоту польоту в цих місцях, яка становила 610 метрів, вони знизилися до 110. Водночас трапилося непоправне. Літак перерізав крилом трос канатної дороги й кабіна-гондола з 19 пасажирами та машиністом зірвалася вниз із висоти понад 100 метрів.

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Обрив на канатній дорозі у 1998 році / Фото Devastating disaster

Після такого падіння вижити було неможливо. Усі 20 людей загинули на місці. При цьому жоден із членів екіпажу літака не постраждав.

Суд над військовими

Італійська влада негайно віддала наказ заарештувати всіх винуватців трагедії. Але, оскільки вони були американськими військовими, а американські військові суди мають юрисдикцію над базами НАТО, то й судити їх мусили в США.

Після прибуття в Сполучені Штати Америки, перед судом постали лише 2 із членів екіпажу:

пілот капітан Річард Ешбі;

його штурман капітан Джозеф Швейцер.

Їх звинувачували в ненавмисному вбивстві й у вбивстві з недбалості за 20 пунктами. Сам суд відбувався на військовій базі Кемп-Леджен у штаті Північна Кароліна.

Досудове слідство встановило низку порушень. Передусім – висота польоту літака, оскільки трос було перерізано на висоті 110 метрів. Це означало, що військові опустилися на 500 метрів нижче дозволеної межі. Окрім того, літальний апарат рухався занадто швидко.

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Водночас пілот стверджував, начебто висотомір на борту літака був несправний, і він був впевнений, що опустив апарат на висоту всього 305 метрів. Також у своє виправдання він зазначав, що екіпаж не знав про обмеження швидкості.

На руку підсудним зіграло й те, що на топографічних картах місцевості, які перебували на борту літака не було зображено тросів канатної дороги. Суд тривав понад рік, і в березні 1999 року обидвох обвинувачених виправдали. Згодом їх лише звільнили з морської піхоти та визнали винними в перешкоджанні здійсненню правосуддя й поведінці, неналежній офіцерові та джентльменові.

Напруга у відносинах Італії й США після вироку

Виправдувальний вирок винуватцям жахливої трагедії не задовольнив італійську владу, що зумовило напругу в дипломатичних відносинах між Італією та США. Після катастрофи Сполучені Штати Америки відбулися лише грошовою компенсацією.

Довідка. Так, відразу після нещасного випадку італійський уряд виплатив сім'ям постраждалих 65 тисяч доларів за кожного загиблого. Цю суму згодом відшкодували США.

Безпосередньо перед винесенням вироку італійський парламент затвердив додатковий грошовий план допомоги для цих сімей. Згідно з ним, за кожного загиблого належало виплатити ще 1,9 мільйона доларів. Розглянувши цей план, НАТО врешті зобов'язало уряд США виплатити відшкодування в розмірі 75 % від зазначеної суми.

За 20 років до трагедії на підйомнику – трапилась ще одна

Катастрофа канатної дороги в Кавалезе 1998 року набула великого розголосу через міжнародний характер, проте це була не перша трагедія в цьому місці. Понад 20 років до цього тут відбулася аварія з більш серйозними наслідками.

9 березня 1976 року в Кавалезе відбувся обрив сталевого троса підйомника. Тоді набитий людьми вагончик зірвався з висоти 200 метрів, скотився вниз по схилу гори, звідки його знесло ще на близько 100 метрів до галявини.



Залишки вагончика / Фото ANSA

Під час падіння кабіна приземлилася на припаркований автомобіль і повністю його розчавила. Унаслідок трагедії загинули 43 пасажири, серед яких було 15 дітей. Вижити вдалося лише одній 14-річній дівчині, яка перебувала з двома друзями на екскурсії.

Основною причиною смертельної аварії було перевантаження вагончика канатної дороги. Згідно з правилами експлуатації, він був розрахований на 40 осіб загальною вагою 3 200 кілограмів. Попри це, у ньому перебували 44 пасажири.



Катастрофа на канатній дорозі / Фото ANSA

Так, через велику вагу та сильний вітер, стаціонарний і рухомий троси перетиналися, відтак один перерізав інший. Оператор підйомника виправдовувався, що допустив таку кількість людей у вагончик лише через те, що серед них було багато дітей. Він був впевнений, що їхня загальна вага не загрожує механізму. Окрім того, сам підйомник був доволі новим, його створили всього за 10 років до аварії.

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Відповідальність за цю трагедію було покладено на 4 службовців канатної дороги, їх ув'язнили за участь і бездіяльність у катастрофі. Ця аварія в Кавалезе увійшла в історію як найбільш серйозна катастрофа на канатній дорозі.