Рейн был переполнен пестицидами, поэтому прибрежные населенные пункты нескольких европейских стран остались без водоснабжения. Через некоторое время яд из реки добралась до Северного моря, а экологическое загрязнение достигло огромных масштабов.

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Пожар на складе концерна Sandoz

1 ноября 1986 года на одном из складов завода Schweizerhalle, который принадлежал мощному швейцарскому химическому концерну Sandoz, вспыхнул пожар.

Выявить возгорание вовремя и предотвратить катастрофу было невозможно по ряду причин, прежде всего – это помещение склада было назначено для хранения химикатов. При возведении в нем планировали хранить только технологическое оборудование, поэтому не были соблюдены соответствующие требования противопожарной безопасности. На складе не обустроили ни одной сигнализации и не разместили никаких вспомогательных средств защиты.



Предотвратить катастрофу было невозможно / Фото Keystone-SDA

Кроме этого, пожар возник поздно ночью, и сторож, который совершал обход периметра завода, заметил пламя примерно в 2 часа ночи. Тогда огонь уже охватил склад полностью и вырвался наружу. Охранник немедленно вызвал на место пожарные подразделения, гасить пламя бросились 160 пожарных.

Как пытались предотвратить трагедию

Завод, на котором возник пожар, расположен в промышленной части третьего по величине города Швейцарии – Базеле. Этот приграничный город граничит с разных сторон с Германией и Францией. Так, возможный выброс химических веществ в воды Рейна и в воздух угрожал экологии и сотням тысяч жителей сразу трех европейских стран.

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Чтобы предотвратить трагедию, пожарным пришлось работать в очень сложных условиях. Из склада поднимался столб пламени высотой около 60 метров. Над городом нависали бурые облака дыма от химикатов. К складу пожарные подступали постепенно, поскольку температура вокруг была непригодной для пребывания даже в специальных защитных костюмах.

Тогда на складе были охвачены огнем примерно 1250 тонн отравляющих веществ, среди них были:

инсектициды;

гербициды;

химикаты с содержанием ртути;

различные растворители.



Пожарные работали в чрезвычайно сложных условиях / Фото Keystone-SDA

Бочки с ядом на складе взрывались одна за другой. Специальным пожарным подразделениям одновременно приходилось охлаждать и соседние здания, ведь в них хранились контейнеры с фосгеном. Если бы пламя распространилось на эти склады, ядовитый газ мог бы забрать сотни жизней.

Последствия катастрофы

К утру пожар удалось ликвидировать, однако ужасные последствия катастрофы остались на долгие годы. Вода, которой тушили пожар, смешалась с ядовитыми химикатами и через канализационную систему проникла в Рейн, а в воздухе чувствовался сильный запах серы.

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На улицах Базеля круглосуточно патрулировали работники полиции, которые с помощью громкоговорителей предупреждали людей об опасности. Жителям запретили выходить на улицу и открывать окна. Руководство химической корпорации Sandoz настаивало на том, чтобы отменить все ограничения. Они были уверены, что угрозы для жизни жителей нет.

Как химикаты уничтожили сотни тысяч живых организмов в Рейне

Однако природа доказала обратное. Уже через несколько часов в Рейне на поверхность всплыли сотни тысяч погибших рыб. Вскоре власть в Базеле официально заявила, что уровень ядовитых веществ в реке опасен не только для экосистемы водоема, но и для жизни людей.

Анализ воды показал, что в Рейне находится не менее 200 килограммов ртути, которая практически не разлагается, что представляет угрозу попадания вещества в пищевые продукты. Через несколько дней на отрезке примерно 200 километров по течению Рейна было обнаружено более миллиона мертвых рыб.



Авария имела значительные последствия для живых организмов в реке / Фото Keystone-SDA

Химикаты уничтожили в части водоема все живое. Однако, как оказалось, виной этому был не только пожар 1 ноября. С помощью детальных лабораторных исследований проб воды было установлено, что в Рейне – большое содержание других ядовитых веществ, которых не было в тот день на складе.

Дирекция завода призналась, что в канун трагедии на производстве случилась еще одна авария. В результате в Рейн попало еще около 400 литров гербицида атразин. Кроме того, катастрофой воспользовались и другие прибрежные заводы, которые слили отходы в реку, надеясь, что во всем обвинят пожар на Sandoz.

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Последствия такого дерзкого отношения к экологии были ужасными. С Рейна на сотни километров исчезла вся рыба. Оттуда мигрировали более 100 тысяч диких уток, которые могут больше никогда не вернуться. Пестициды были обнаружены в воде в Швейцарии и Франции.

Из-за отравления, она была непригодной к употреблению, поэтому воду из скважин еще в течение некоторого времени доставляли в населенные пункты в огромных канистрах, кроме того:

людям приходилось ежедневно выстаивать длинные очереди у грузовиков, чтобы набрать питьевой воды;

власть временно приостановила работу очистных сооружений и насосных станций, и взялась придумывать более действенный способ, как избавиться от ядовитых веществ за короткий срок;

ограничили использование воды из Рейна в домашних хозяйствах.

В чем заключалась идея "Программы действий – Рейн"

В столице Швейцарии Берне организовали срочное чрезвычайное заседание парламента. После этого президент отчитался, что будут приняты все необходимые меры на уровне государства, чтобы предотвратить подобные катастрофы.

Было создано "Программу действий – Рейн", которая также известна под названием "Лосось-2000". Согласно ей, к 2000 году в Рейн планировали вернуть лосось, который чрезвычайно чувствителен к загрязнениям водоема. Программа оказалась успешной и рыба снова поселилась в реке уже в 1997 году.

Впоследствии программу продлили еще на 20 лет и переименовали в "Рейн-2020". Основной целью было очистить реку до такого уровня, чтобы в ней можно было безопасно купаться. Практически каждый день из водоема брали пробы и проверяли на наличие более 300 ядовитых веществ.



Последствия катастрофы удалось минимизировать / Фото AP

Несмотря на то, что за долгое время последствия ужасной катастрофы удалось минимизировать, воду в Рейне проверяют до сих пор. Согласно заявлениям отдельных экологов, вода в реке стала даже чище, чем до трагического пожара.

Однако такие достижения совсем не снимают ответственности с руководства всех химических корпораций, которые ранее приложили усилия к ее загрязнению. Остается надеяться, что ужасные события 1986 года научили владельцев соответствующих заводов уважать окружающую среду и тщательно заботиться о ней.