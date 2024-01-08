Викрили на ще одній корупційній схемі: колишні посадовці Міноборони отримали нові підозри

Колишні посадовці Міністерства оборони отримали нові підозри у корупційній схемі. Їх викрили на розтраті майже 950 мільйонів гривень державних коштів.

Мовиться про ексзаступника Міністра оборони України, колишнього керівника одного з Департаментів МО та колишнього начальника управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Вони у 2023 році вже отримали підозри у закупівлі неякісних бронежилетів.

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У чому викрили посадовців

Слідчі виявили, що разом зі спільниками у 2022 році посадовець Міноборони закупив ще одну партію неякісних бронежилетів для українських військових, чим розтратив понад 948 мільйонів бюджетних гривень. За даними слідства, до оборудки причетні:

колишній заступник міністра оборони,

двоє колишніх підлеглих фігуранта – ексочільник Департаменту держзакупівель Міноборони та колишній керівник Центрального управління матеріального забезпечення Збройних Сил України.



Експосадовець Міноборони отримав підозру / Фото ДБР



ДБР та СБУ викрили посадовців на новій схемі / Фото ДБР

Аби організувати корупційну схему, посадовці у 2022 році уклали договір на постачання великої партії бронежилетів з однією зі східноєвропейських компаній, бенефіціарними власниками якої є громадяни Росії. Експертиза придбаних бронеплит показала, що вони не відповідають заявленому класу захисту.

Слідчі СБУ та ДБР повідомили колишнім посадовцям про нові підозри:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

розтрата чужого майна в особливого великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває розслідування. Втім, зазначимо, що максимальні санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

СБУ та Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів

Служба безпеки у взаємодії та за сприяння Міноборони ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. До схеми був причетний керівник одного з Головних управлінь Міноборони. Його вдалося затримати у Києві.

За даними слідства, посадовець у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання гуртової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником. Таким чином корупціонерам вдалося заволодіти 1,5 мільярда гривень.