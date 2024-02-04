"Ми хочемо отримати від Міноборони ясність": Рада вимагає пояснень щодо електронних повісток

Верховна Рада хоче отримати пояснення від Міноборони щодо деяких пунктів в оновленому законопроєкті про мобілізацію. Зокрема, нардепів особливо цікавить питання електронних повісток.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Він додав, що вони хочуть отримати відповідь, як саме це буде реалізовано.

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Питання електронних повісток

Єгор Чернєв зазначає, що наразі не у всіх військовозобов'язаних громадян є доступ до цифрових ресурсів. Саме тому вони хочуть отримати від Міноборони відповіді, як це реалізовуватимуть у випадку прийняття законопроєкту.

Знову змінили спосіб отримання повісток, тепер вони доступні через електронний кабінет для військовозобов'язаних. Ми хочемо отримати ясність від Міністерства оборони щодо цього оновлення з огляду на те, що не всі люди можуть або мають доступ до інтернету й смартфонів,

– зазначив Чернєв.

Заступник голови комітету також наголосив, що важливо розглянути питання про можливість запровадження примусових заходів для громадян, які виїхали за кордон. Мова йде про можливе позбавлення права на консульські послуги. Однак Чернєв хотів би почути думку Міноборони.

По-перше, чи здатні наші консульські служби ефективно реалізувати ці заходи. По-друге, наскільки ефективними будуть такі дії: чи повернуться люди, чи вони будуть загублені назавжди,

– зазначив нардеп.

Законопроєкт про мобілізацію