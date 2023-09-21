До 2023 року не було претензій, – Аграрна рада про спекулювання на зерні з України та репутацію

Україна продовжує відстоювати можливість експортувати своє зерно до країн-членів ЄС. В Аграрній раді звернули увагу на спекулювання на українському зерні.

З журналістами 20 вересня під час брифінгу поспілкувався заступник глави Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він відповів на низку запитань, зокрема про якість українського зерна.

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На темі українського зерна спекулюють

Одна з присутніх журналісток поставила питання про якість українського зерна. Мовляв, у Польщі заявляли, що воно забруднене та не зовсім відповідає стандартам.

Денис Марчук наголосив, що Україна взяла на себе низку зобов'язань в умовах євроінтеграції. Зокрема, йдеться про вирощування та зберігання сільгоспкультур.

За його словами, якби Україна дозволяла собі експортувати неякісну продукцію, то це мало б негативні наслідки. З нашою державою просто припинили б укладати контракти.

Заступник глави Всеукраїнської аграрної ради зазначив, що до повномасштабного вторгнення Україна щорічно експортувала понад 60 мільйонів тонн зерна на різні континенти.

Він додав, що до 2023 року жодних проблем не виникало. Водночас він пригадав, що вперше про забруднене зерно заговорили у Словаччині. Мовляв, було кілька тонн неякісного зерна. Втім, за його словами, на фоні мільйонів тонн, "можливо, якась похибка і могла бути".

Такі речі, які сьогодні намагаються нав'язати політики в цьому аспекті, вони дійсно можуть зашкодити нашій репутації як експортера. Але той світ, який купує українську продукцію, він знає, що вона відповідає всім стандартам і до 2023 року вона відповідала стандартам і Польщі, і Словаччини, і Угорщини, і Болгарії, і Румунії і всім членам ЄС, які купують українську продукцію,

– констатував він.

Денис Марчук нагадав, що 22 країни Єврозони категорично проти того, щоб була заборона на імпорт української продукції. Мовиться про зернову групу: кормову кукурудзу та продовольчу пшеницю.

Звернімо увагу, що 15 вересня добіг кінця термін обмежень, накладених проти українського зерна. Відтак, 16 вересня наша країна могла б знову його експортувати до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії.

Втім, Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку продовжили обмеження. Україна через це вже подала до СОТ позови.