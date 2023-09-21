До 2023 года не было претензий, – Аграрный совет о спекулировании на зерне из Украины и репутации

Украина продолжает отстаивать возможность экспортировать свое зерно в страны-члены ЕС. В Аграрном совете обратили внимание на спекулирование на украинском зерне.

С журналистами 20 сентября во время брифинга пообщался заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он ответил на ряд вопросов, в частности, о качестве украинского зерна.

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На теме украинского зерна спекулируют

Одна из присутствующих журналисток поставила вопросы качества украинского зерна. Мол, в Польше заявляли, что оно загрязнено и не совсем отвечает стандартам.

Денис Марчук подчеркнул, что Украина взяла на себя ряд обязательств в условиях евроинтеграции. В частности, речь идет о выращивании и хранении сельхозкультур.

По его словам, если бы Украина позволяла себе экспортировать некачественную продукцию, это имело бы негативные последствия. С нашим государством просто перестали бы заключать контракты.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета отметил, что до полномасштабного вторжения Украина ежегодно экспортировала более 60 миллионов тонн зерна на разные континенты.

Он добавил, что до 2023 года никаких проблем не возникало. В то же время он вспомнил, что впервые о загрязненном зерне заговорили в Словакии. Мол, было несколько тонн некачественного зерна. Впрочем, по его словам, на фоне миллионов тонн, "возможно, какая-нибудь погрешность и могла быть".

Такие вещи, которые сегодня пытаются навязать политики в этом аспекте, действительно могут повредить нашей репутации как экспортера. Но тот мир, который покупает украинскую продукцию, он знает, что она отвечает всем стандартам и до 2023 года она соответствовала стандартам и Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и всем членам ЕС, покупающим украинскую продукцию,

– констатировал он.

Денис Марчук напомнил, что 22 страны Еврозоны категорически против того, чтобы был запрет на импорт украинской продукции. Речь идет о зерновой группе: кормовой кукурузе и продовольственной пшенице.

Обратим внимание, что 15 сентября истек срок ограничений, наложенных против украинского зерна. Следовательно, 16 сентября наша страна могла бы снова его экспортировать в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

Но Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили ограничения. Украина из-за этого уже подала в ВТО иски.