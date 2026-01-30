Кремль намагається приховати колапс: чому росіяни заговорили про "енергетичне перемир'я"

Росія поширює фейки про домовленості щодо "енергетичного перемир'я", готуючи алібі перед новими масованими ударами по українській енергоінфраструктурі. Водночас власна енергосистема РФ руйнується через аварії та ефективні удари ЗСУ.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що Росія намагається маніпулювати інформацією для введення в оману українців та європейських лідерів.

Дивіться також: У Росії кажуть, що "погодилися утриматися" від ударів по Україні до 1 лютого через Трампа

Чи варто вірити заявам Росії про "енергетичне перемир’я"?

Росія свідомо запускає інформаційні вкидання через своїх воєнкорів, щоб ударити по емоціях українців, насамперед через найболючішу тему – енергетичну безпеку. Йдеться про страх перед ударами по електроенергії, воді й теплу по всій країні – від сіл до столиці.

Тому ключовою відповіддю українців має бути орієнтація виключно на офіційну інформацію. Наразі такою є попередження президента України про ймовірність найближчим часом нового масованого російського удару.

Росія може бити по об’єктах енергетичної й критичної інфраструктури, а також по житловій забудові – повітряний простір став полем бою по всій країні, і ворог не приховує готовності діяти так і надалі.

Але варто пам’ятати просте правило, що росіяни брешуть завжди. Росія спершу "прогріває" власну аудиторію, а потім намагається перекласти відповідальність на Україну, заявляючи, нібито були домовленості про "енергетичне перемир’я", на які Київ не пішов,

– наголосив Братчук.

Як удари ЗСУ впливають на російську енергетику та ВПК?

Енергетична та комунальна інфраструктура Росії перебуває у системному занепаді. Застаріле обладнання не витримує навантажень, стаються аварії, пожежі й зупинки теплопостачання, є загиблі.

Колапси фіксують як у регіонах РФ, так і на тимчасово окупованих українських територіях – від Запорізької та Херсонської областей до Луганщини й Донеччини.

Проблеми мають загальнодержавний характер і сягають навіть Москви. Росія не може модернізувати інфраструктуру, бо всі кошти йдуть на війну.

Найголовніше – удари українським озброєнням є надзвичайно болючими для росіян, адже ця інфраструктура є законною військовою ціллю, оскільки працює на ВПК. Через ефективність цих ударів Росія вигадує інформаційні маніпуляції, щоб ввести в оману людей та європейських лідерів по всьому світу,

– підсумував Братчук.

Що ще відомо про "енергетичне перемир'я" від Росії?