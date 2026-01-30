Кремль пытается скрыть коллапс: почему россияне заговорили об "энергетическом перемирии"

Россия распространяет фейки о договоренностях по "энергетическому перемирию", готовя алиби перед новыми массированными ударами по украинской энергоинфраструктуре. В то же время собственная энергосистема РФ разрушается из-за аварий и эффективных ударов ВСУ.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что Россия пытается манипулировать информацией для введения в заблуждение украинцев и европейских лидеров.

Смотрите также: В России говорят, что "согласились воздержаться" от ударов по Украине до 1 февраля из-за Трампа

Стоит ли верить заявлениям России об "энергетическом перемирии"?

Россия сознательно запускает информационные вбросы через своих военкоров, чтобы ударить по эмоциям украинцев, прежде всего через самую болезненную тему – энергетическую безопасность. Речь идет о страхе перед ударами по электроэнергии, воде и теплу по всей стране – от сел до столицы.

Поэтому ключевым ответом украинцев должна быть ориентация исключительно на официальную информацию. Сейчас таковой является предупреждение президента Украины о вероятности в ближайшее время нового массированного российского удара.

Россия может бить по объектам энергетической и критической инфраструктуры, а также по жилой застройке – воздушное пространство стало полем боя по всей стране, и враг не скрывает готовности действовать так и в дальнейшем.

Но стоит помнить простое правило, что россияне врут всегда. Россия сначала "прогревает" собственную аудиторию, а потом пытается переложить ответственность на Украину, заявляя, якобы были договоренности об "энергетическом перемирии", на которые Киев не пошел,

– подчеркнул Братчук.

Как удары ВСУ влияют на российскую энергетику и ВПК?

Энергетическая и коммунальная инфраструктура России находится в системном упадке. Устаревшее оборудование не выдерживает нагрузок, происходят аварии, пожары и остановки теплоснабжения, есть погибшие.

Коллапсы фиксируют как в регионах РФ, так и на временно оккупированных украинских территориях – от Запорожской и Херсонской до Луганской и Донецкой областей.

Проблемы имеют общегосударственный характер и достигают даже Москвы. Россия не может модернизировать инфраструктуру, потому что все средства идут на войну.

Самое главное – удары украинским вооружением чрезвычайно болезненны для россиян, ведь эта инфраструктура является законной военной целью, поскольку работает на ВПК. Из-за эффективности этих ударов Россия придумывает информационные манипуляции, чтобы ввести в заблуждение людей и европейских лидеров по всему миру,

– подытожил Братчук.

Что еще известно об "энергетическом перемирии" от России?