Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що Росія намагається маніпулювати інформацією для введення в оману українців та європейських лідерів.
Чи варто вірити заявам Росії про "енергетичне перемир’я"?
Росія свідомо запускає інформаційні вкидання через своїх воєнкорів, щоб ударити по емоціях українців, насамперед через найболючішу тему – енергетичну безпеку. Йдеться про страх перед ударами по електроенергії, воді й теплу по всій країні – від сіл до столиці.
Тому ключовою відповіддю українців має бути орієнтація виключно на офіційну інформацію. Наразі такою є попередження президента України про ймовірність найближчим часом нового масованого російського удару.
Росія може бити по об’єктах енергетичної й критичної інфраструктури, а також по житловій забудові – повітряний простір став полем бою по всій країні, і ворог не приховує готовності діяти так і надалі.
Але варто пам’ятати просте правило, що росіяни брешуть завжди. Росія спершу "прогріває" власну аудиторію, а потім намагається перекласти відповідальність на Україну, заявляючи, нібито були домовленості про "енергетичне перемир’я", на які Київ не пішов,
– наголосив Братчук.
Як удари ЗСУ впливають на російську енергетику та ВПК?
Енергетична та комунальна інфраструктура Росії перебуває у системному занепаді. Застаріле обладнання не витримує навантажень, стаються аварії, пожежі й зупинки теплопостачання, є загиблі.
Колапси фіксують як у регіонах РФ, так і на тимчасово окупованих українських територіях – від Запорізької та Херсонської областей до Луганщини й Донеччини.
Проблеми мають загальнодержавний характер і сягають навіть Москви. Росія не може модернізувати інфраструктуру, бо всі кошти йдуть на війну.
Найголовніше – удари українським озброєнням є надзвичайно болючими для росіян, адже ця інфраструктура є законною військовою ціллю, оскільки працює на ВПК. Через ефективність цих ударів Росія вигадує інформаційні маніпуляції, щоб ввести в оману людей та європейських лідерів по всьому світу,
– підсумував Братчук.
Що ще відомо про "енергетичне перемир'я" від Росії?
- Російські воєнкори повідомляють про можливе енергетичне перемир’я, проте українська розвідка ставиться до цієї заяви скептично.
- Політолог Олег Саакян зазначає, що домовленість може з’явитися найближчими тижнями, але Кремль може використовувати це для маніпуляцій.
- Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова дотримуватися дзеркальних кроків у рамках енергетичного перемир’я, якщо Росія утримається від ударів.