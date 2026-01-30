Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що Росія намагається маніпулювати інформацією для введення в оману українців та європейських лідерів.

Чи варто вірити заявам Росії про "енергетичне перемир’я"?

Росія свідомо запускає інформаційні вкидання через своїх воєнкорів, щоб ударити по емоціях українців, насамперед через найболючішу тему – енергетичну безпеку. Йдеться про страх перед ударами по електроенергії, воді й теплу по всій країні – від сіл до столиці.

Тому ключовою відповіддю українців має бути орієнтація виключно на офіційну інформацію. Наразі такою є попередження президента України про ймовірність найближчим часом нового масованого російського удару.

Росія може бити по об’єктах енергетичної й критичної інфраструктури, а також по житловій забудові – повітряний простір став полем бою по всій країні, і ворог не приховує готовності діяти так і надалі.

Але варто пам’ятати просте правило, що росіяни брешуть завжди. Росія спершу "прогріває" власну аудиторію, а потім намагається перекласти відповідальність на Україну, заявляючи, нібито були домовленості про "енергетичне перемир’я", на які Київ не пішов,

– наголосив Братчук.

Як удари ЗСУ впливають на російську енергетику та ВПК?

Енергетична та комунальна інфраструктура Росії перебуває у системному занепаді. Застаріле обладнання не витримує навантажень, стаються аварії, пожежі й зупинки теплопостачання, є загиблі.

Колапси фіксують як у регіонах РФ, так і на тимчасово окупованих українських територіях – від Запорізької та Херсонської областей до Луганщини й Донеччини.

Проблеми мають загальнодержавний характер і сягають навіть Москви. Росія не може модернізувати інфраструктуру, бо всі кошти йдуть на війну.

Найголовніше – удари українським озброєнням є надзвичайно болючими для росіян, адже ця інфраструктура є законною військовою ціллю, оскільки працює на ВПК. Через ефективність цих ударів Росія вигадує інформаційні маніпуляції, щоб ввести в оману людей та європейських лідерів по всьому світу,

– підсумував Братчук.

