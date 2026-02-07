Укр Рус
24 Канал Новини України США в Абу-Дабі знову запропонували енергетичне перемир’я – Росія поки не дала відповіді
7 лютого, 12:00
3

США на переговорах вдруге запропонували енергетичне перемир'я: чи відповіла на це Росія

Софія Рожик
Основні тези
  • США знову запропонували енергетичне перемир'я на переговорах в Абу-Дабі, але Росія поки не відповіла.
  • Україна ж одразу погодилася на цю пропозицію.

Під час переговорів в Абу-Дабі, які закінчилися 5 лютого, США знову запропонували енергетичне перемир'я. Втім, Росія досі не дала відповіді.

Про це розповів президент Зеленський під час спілкування з журналістами.

Дивіться також Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах 

Що відомо про пропозицію енергетичного перемир'я від США?

Україна одразу погодилася на пропозицію енергетичного перемир'я. Але цього не зробила Росія.

Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні, 
– сказав президент.

Він також зазначив, що зазвичай російська сторона відповідає на такі ініціативи лише після повернення до Росії.

Росія завдала масованого удару по Україні

  • Схоже, росіяни дали відповідь на пропозицію США у свій традиційний спосіб. У ніч на 7 лютого вони знову атакували енергетику України.

  • У низці областей є руйнування. Наприклад, на Рівненщині пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, поранено 2 людей. На Львівщині Росія теж пошкодила об'єкти критичної енергетичної інфраструктури та житловий будинок. 

  • Загалом енергетика була атакована у 8 областях. Зокрема, під обстрілом були високовольтні підстанції та магістральні повітряні лінії електропередач напругою 750 і 330 кВ. Також удари припали по об'єктах генерації – Бурштинській та Добротвірській теплоелектростанціях.