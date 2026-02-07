США на переговорах вдруге запропонували енергетичне перемир'я: чи відповіла на це Росія

Про це розповів президент Зеленський під час спілкування з журналістами.

Україна одразу погодилася на пропозицію енергетичного перемир'я. Але цього не зробила Росія.

Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні,

– сказав президент.

Він також зазначив, що зазвичай російська сторона відповідає на такі ініціативи лише після повернення до Росії.

