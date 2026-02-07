США на переговорах во второй раз предложили энергетическое перемирие: ответила ли на это Россия

Об этом рассказал президент Зеленский во время общения с журналистами.

Украина сразу согласилась на предложение энергетического перемирия. Но этого не сделала Россия.

Америка предложила обеим сторонам снова поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов по энергетике. Украина подтвердила, Россия пока нет,

– сказал президент.

Он также отметил, что обычно российская сторона отвечает на такие инициативы только после возвращения в Россию.

