Особиста вигода: чому Ердогану важливе розблокування українських портів

У серпні турецький президент Реджеп Ердоган готується прийняти російського диктатора Владіміра Путіна. Наразі йому вигідна Росія у деяких аспектах, але свої майбутні зв'язки Туреччина може орієнтувати на США та ЄС.

Про це 24 Каналу сказав політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Наразі інтереси Туреччини не грають на користь Росії.

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Інтереси країн

Росія знайшла умовну "тиху гавань" в Туреччині для свого бізнесу у зв'язку із санкційним тиском. Турецькому президенту може бути це вигідно для підтримки падаючої економіки, тому і зустріч із Путіним відповідно теж.

Москва ж розглядає Туреччину як великий газовий "хаб". Тому Ердоган гратиме на всіх партнерських дошках, але не в партнерстві з Кремлем. Він використовуватиме їх у власних цілях,

– зазначив політолог.

Політика Ердогана більше спрямована на зв'язки із США та ЄС. А найголовніше, ймовірно, – показати Китаю, що Туреччина буде основним партнером Чорноморського регіону.

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Ймовірний візит Путіна

Владімір Путін може прилетіти до Туреччини у співвідношенні 50 на 50. Політолог підкреслив, що Туреччина є підписантом Римського статуту, але він не ратифікований місцевим парламентом. Відповідно і вимоги ордеру, виданому російському диктатору, не зобов’язана виконувати. Але це нанесе Ердогану репутаційний удар.

"Ердогану потрібно, щоб Росія розблокувала Чорноморську акваторію. Це єдиний кейс миротворчого змісту. Якщо цього не буде, буде важко пояснювати чого через Туреччину йде багато паралельного імпорту. Чому Туреччина є великим хабом для російських грошей і бізнесу і чому не приєднується до санаційних пакетів", – додав Буряченко.

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