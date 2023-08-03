Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Керманич Росії дуже не хотів би ще раз пережити той сором, який трапився з ним через БРІКС.

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"Навіть не в тому сенсі, що він реально боявся, що його заарештують, у ПАР би такого не зробили, це абсолютно лояльний до Кремля режим. Просто цей сором, який трапився, коли він змушений був анулювати візит, про який вже було оголошено – це завдало колосального удару по Путіну", – сказав журналіст.

До слова, під удар потрапив не лише імідж російського президента на міжнародній арені, а і його репутація всередині країни. На путінську вертикаль це справило враження, адже вони думали, що Гаага – це якісь пусті балачки й не сприймали загрозу правосуддя серйозно.

Навіщо Путіну броньований потяг

Візит Владіміра Путіна до Туреччини є малоймовірним, адже такий переліт може стати для нього фатальним.

"Під час війни дорогою усіляке може трапитись з літаком. Прилетить ракета НАТО чи українська ракета, чи ще щось трапиться, свої партизани можуть вистрілити у його літак. Вистачить одного БУКа, який вагнерівці десь заховали – і хана президентському літаку", – зазначив Цві Зільбер.

Саме тому Путін і виготовив для себе броньований потяг. Журналіст переконаний, що російський президент не наважиться ризикувати заради поїздки до Анкари.

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