Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Керманич Росії дуже не хотів би ще раз пережити той сором, який трапився з ним через БРІКС.
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"Навіть не в тому сенсі, що він реально боявся, що його заарештують, у ПАР би такого не зробили, це абсолютно лояльний до Кремля режим. Просто цей сором, який трапився, коли він змушений був анулювати візит, про який вже було оголошено – це завдало колосального удару по Путіну", – сказав журналіст.
До слова, під удар потрапив не лише імідж російського президента на міжнародній арені, а і його репутація всередині країни. На путінську вертикаль це справило враження, адже вони думали, що Гаага – це якісь пусті балачки й не сприймали загрозу правосуддя серйозно.
Навіщо Путіну броньований потяг
Візит Владіміра Путіна до Туреччини є малоймовірним, адже такий переліт може стати для нього фатальним.
"Під час війни дорогою усіляке може трапитись з літаком. Прилетить ракета НАТО чи українська ракета, чи ще щось трапиться, свої партизани можуть вистрілити у його літак. Вистачить одного БУКа, який вагнерівці десь заховали – і хана президентському літаку", – зазначив Цві Зільбер.
Саме тому Путін і виготовив для себе броньований потяг. Журналіст переконаний, що російський президент не наважиться ризикувати заради поїздки до Анкари.
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Проблеми Путіна через ордер на арешт від МКС
- Південна Африка намагалася обійти ордер МКС на арешт Путіна – саміт БРІКС пропонували перенести до Китаю або провести його віртуально. Проте інші члени саміту наклали вето на обидва варіанти. І хоча Путін наполягав на тому, щоб очолити делегацію своєї країни, це ставило ПАР у скрутне становище, – арешт Путіна у Йоганнесбурзі означав би оголошення війни Росії. Тож зрештою Путін відмовився від поїздки.
- Росія через недипломатичні, кулуарні контакти намагалась домовитись з Україною про зняття ордера на арешт Путіна. Пропонували Україні два сценарії махінацій: або її сприяння у тому, щоб міжнародний суд в Гаазі відмовився від ордера, або – щоб Україна надала звинувачувальні факти настільки низької якості, щоб Путін легко міг би у суді "відбитися".
- Тим часом Джозеф Байден ухвалив рішення передати Міжнародному кримінальному суду докази злочинів Росії в Україні. Таке рішення далося йому непросто, адже довелось подолати супротив 26 розвідувальних інституцій, які діють у США. Американці боялися, що надання інформації МКС розкриє їхніх агентів.