Про це 24 Каналу повідомив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. У США діють близько 26 розвідувальних інституцій, тож Байдену довелось подолати чималий опір, аби ухвалити таке рішення.

Дивіться також Росія пропонувала 2 сценарії Україні, щоб зняти ордер на арешт Путіна, – Давидюк

"Американці побоювались, що якщо ця інформація буде надана МКС, росіяни можуть зрозуміти відкіля Америка її має, тобто відкриється агентурна мережа, яка є і у ЦРУ, і у Пентагону, й у інших структур. Будь-яка секретна інформація, вона тому й секретна, щоб не відкривати джерела, звідки вона отримана", – наголосив експерт зі стратегічних досліджень.

Дані США прискорять формування доказової бази проти Росії

Розвідка США має достатньо інформації, доволі суттєвої і вагомої, про події російсько-української війни. Вони знали про початок повномасштабної агресії Росії, знали, як вона відбуватиметься, попереджали Україну про Гостомель та про те, куди росіяни рухатимуться у перші дні вторгнення.

"Переконаний, щодо злочинів росіян в Україні у них також є достатньо інформації. Рішення президента Байдена надати цю інформацію відкриє багато секретних даних, які Росія дуже не хотіла відкривати. Там будуть прямі докази, – і це сприятиме збору доказової бази для МКС", – мовив Іван Ус.

Гаазький трибунал для Владіміра Путіна