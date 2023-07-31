Про це 24 Каналу повідомив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. У США діють близько 26 розвідувальних інституцій, тож Байдену довелось подолати чималий опір, аби ухвалити таке рішення.
Дивіться також Росія пропонувала 2 сценарії Україні, щоб зняти ордер на арешт Путіна, – Давидюк
"Американці побоювались, що якщо ця інформація буде надана МКС, росіяни можуть зрозуміти відкіля Америка її має, тобто відкриється агентурна мережа, яка є і у ЦРУ, і у Пентагону, й у інших структур. Будь-яка секретна інформація, вона тому й секретна, щоб не відкривати джерела, звідки вона отримана", – наголосив експерт зі стратегічних досліджень.
Дані США прискорять формування доказової бази проти Росії
Розвідка США має достатньо інформації, доволі суттєвої і вагомої, про події російсько-української війни. Вони знали про початок повномасштабної агресії Росії, знали, як вона відбуватиметься, попереджали Україну про Гостомель та про те, куди росіяни рухатимуться у перші дні вторгнення.
"Переконаний, щодо злочинів росіян в Україні у них також є достатньо інформації. Рішення президента Байдена надати цю інформацію відкриє багато секретних даних, які Росія дуже не хотіла відкривати. Там будуть прямі докази, – і це сприятиме збору доказової бази для МКС", – мовив Іван Ус.
Гаазький трибунал для Владіміра Путіна
- 26 липня стало відомо, що Джо Байден наказав "тихо" розпочати обмін доказами воєнних злочинів Росії з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. За інформацією журналістів, спецслужби США мають докази про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також примусово депортувати українських дітей з окупованих територій.
- 3 липня у Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр розслідування злочинів, пов'язаних з агресією окупантів проти України. Центр стане платформою для обміну доказів та думок експертів, які можуть підготувати майбутній трибунал для російського керівництва.
- Білоруський паралімпієць Алєксей Талай організовує незаконне вивезення українських дітей до Білорусі. Дітей продовжують вивозити з 15 окупованих міст України.