Об этом 24 Каналу сообщил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. В США действуют около 26 разведывательных структур, поэтому Байдену пришлось преодолеть немалое сопротивление, чтобы принять такое решение.

Смотрите также Россия предлагала 2 сценария Украине, чтобы снять ордер на арест Путина, – Давидюк

"Американцы опасались, что если эта информация будет предоставлена МУС, россияне могут понять откуда Америка ее получила, то есть откроется агентурная сеть, которая есть и у ЦРУ, и у Пентагона, и у других агентств. Любая секретная информация, она потому и секретная, чтобы не открывать источники, откуда она получена", – подчеркнул эксперт по стратегическим исследованиям.

Данные США ускорят формирование доказательной базы против России

Разведка США имеет достаточно информации, существенной и весомой, о событиях российско-украинской войны. Они знали о начале полномасштабной агрессии России, знали, как она будет реализована, предупреждали Украину о Гостомеле и о том, куда россияне будут двигаться в первые дни вторжения.

"Убежден, о преступлениях россиян в Украине у них также достаточно информации. Решение президента Байдена предоставить эту информацию откроет много секретных данных, которые Россия очень не хотела раскрывать. Там будут прямые доказательства, – и это будет способствовать сбору доказательной базы для МУС", – сказал Иван Ус.

Гаагский трибунал для Владимира Путина