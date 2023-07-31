Об этом 24 Каналу сообщил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. В США действуют около 26 разведывательных структур, поэтому Байдену пришлось преодолеть немалое сопротивление, чтобы принять такое решение.
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"Американцы опасались, что если эта информация будет предоставлена МУС, россияне могут понять откуда Америка ее получила, то есть откроется агентурная сеть, которая есть и у ЦРУ, и у Пентагона, и у других агентств. Любая секретная информация, она потому и секретная, чтобы не открывать источники, откуда она получена", – подчеркнул эксперт по стратегическим исследованиям.
Данные США ускорят формирование доказательной базы против России
Разведка США имеет достаточно информации, существенной и весомой, о событиях российско-украинской войны. Они знали о начале полномасштабной агрессии России, знали, как она будет реализована, предупреждали Украину о Гостомеле и о том, куда россияне будут двигаться в первые дни вторжения.
"Убежден, о преступлениях россиян в Украине у них также достаточно информации. Решение президента Байдена предоставить эту информацию откроет много секретных данных, которые Россия очень не хотела раскрывать. Там будут прямые доказательства, – и это будет способствовать сбору доказательной базы для МУС", – сказал Иван Ус.
Гаагский трибунал для Владимира Путина
- 26 июля стало известно, что Джо Байден приказал "тихо" начать обмен доказательствами военных преступлений России с Международным уголовным судом в Гааге. По информации журналистов, спецслужбы США имеют доказательства о решении российских чиновников намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.
- 3 июля в Гааге начал работу Международный центр расследования преступлений, связанных с агрессией оккупантов против Украины. Центр станет платформой для обмена улик и мнений экспертов, которые могут подготовить будущий трибунал для российского руководства.
- Белорусский паралимпиец Алексей Талай организует незаконный вывоз украинских детей в Беларусь. Детей продолжают вывозить из 15 оккупированных городов Украины.