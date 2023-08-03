Про це 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Путін сьогодні більше стурбований внутрішньополітичною кризою та відсутністю підтримки політичної і військової еліт.

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"Двійника до Ердогана Путін посоромиться відправляти, а він сам не поїде до Туреччини, – це видно з його поведінки у питанні безпеки. Крім того, у нього зараз купа внутрішніх проблем, зокрема й у стосунках з його елітою", – наголосив опозиційний політик.

Путін не згоден на "почесну нічию"

Днями опублікували скандальні матеріали так званої групи "Second Track", яка на чолі із відомим агентом впливу Росії Томом Гремом намагалась у неформальній бесіді домовитись із Путіним про завершення війни в Україні. Диктатору пропонували "почесну нічию", яка передбачала, що більшість окупованих територій лишаються у складі країни-агресорки, а Росія припиняє вогонь.

"Виявилось, що Владімір Путін на "почесну нічию" не згоден, хоча все його оточення якраз про це і думає. Він зрозумів, що для нього це завершиться втратою влади, і тому він зараз нарощує військову активність", – зазначив Піонтковський.

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Небезпечне загравання з НАТО

Погрози Росії та Білорусі щодо нападу на Польщу є частиною гри диктатора, бо насправді у нього немає ресурсів для того, щоб здійснити такий напад.

"Та дай Боже, щоб вони напали – тоді це буде вторгнення до країни НАТО, і Альянс захищатиме цю територію. Російська політична еліта не готова до такого розвитку подій, тож Путін лишився у цьому сам на сам, і йому зараз не до поїздок у Туреччину", – додав політичний експерт.

Політичні проблеми Росії