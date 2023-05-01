Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко назвав цю новину дуже гарною, адже Путін особисто був одним з ініціаторів створення БРІКС. Про це Яковенко розповів 24 Каналу.

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Солідарності не існує

Він зауважив, що російський диктатор дуже пишається організацією БРІКС.

Є дві міжнародні організації – БРІКС та ШОС (Шанхайська організація співробітництва – 24 Канал), якими Путін дуже пишається та вважає їх противагою G7 та НАТО,

– пояснив опозиційний журналіст.

Постійні розмови про те, що до БРІКС збирається вступити ледве не половина планети, – це теж є предметом гордості Путіна і його пропагандистів.

"Заява ПАР – дуже важлива історія, і вона означає, що жодної солідарності всередині БРІКС не існує", – підкреслив співрозмовник.

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Забуде, де розташована ПАР

Путін міг би приїхати до ПАР і його б не заарештували б. Яковенко нагадав, що такі випадки були з лідерами африканських країн, проти яких були порушували справи в МКС, але їх не завжди видавали.

Але те, що ПАР, яка входить до БРІКС, заявила про це, означає, що гарантій безпеки у Путіна немає ніде. В колишніх країнах Радянського Союзу Путіну теж небезпечно перебувати,

– впевнений журналіст.

Ігор Яковенко також відзначив, що очільник Кремля стовідсотково не поїде до ПАР. Адже навіть щонайменша можливість, що Путіна видадуть МКС достатня, щоб він навіть забув де розташована Південно-Африканська Республіка.

Зверніть увагу! Об'єднання БРІКС складається з п'ятьох країн – Бразилії, Росії, Індії КНР та ПАР. Організація була заснована у 2006 році. Саміт БРІКС у 2023 році має відбутися в ПАР у серпні.

Що цьому передувало