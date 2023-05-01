Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко назвав цю новину дуже гарною, адже Путін особисто був одним з ініціаторів створення БРІКС. Про це Яковенко розповів 24 Каналу.
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Солідарності не існує
Він зауважив, що російський диктатор дуже пишається організацією БРІКС.
Є дві міжнародні організації – БРІКС та ШОС (Шанхайська організація співробітництва – 24 Канал), якими Путін дуже пишається та вважає їх противагою G7 та НАТО,
– пояснив опозиційний журналіст.
Постійні розмови про те, що до БРІКС збирається вступити ледве не половина планети, – це теж є предметом гордості Путіна і його пропагандистів.
"Заява ПАР – дуже важлива історія, і вона означає, що жодної солідарності всередині БРІКС не існує", – підкреслив співрозмовник.
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Забуде, де розташована ПАР
Путін міг би приїхати до ПАР і його б не заарештували б. Яковенко нагадав, що такі випадки були з лідерами африканських країн, проти яких були порушували справи в МКС, але їх не завжди видавали.
Але те, що ПАР, яка входить до БРІКС, заявила про це, означає, що гарантій безпеки у Путіна немає ніде. В колишніх країнах Радянського Союзу Путіну теж небезпечно перебувати,
– впевнений журналіст.
Ігор Яковенко також відзначив, що очільник Кремля стовідсотково не поїде до ПАР. Адже навіть щонайменша можливість, що Путіна видадуть МКС достатня, щоб він навіть забув де розташована Південно-Африканська Республіка.
Що цьому передувало
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Російського диктатора підозрюють у скоєнні воєнного злочину, зокрема, у незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих територій до Росії.
- Водночас країни, які ратифікували Римський статут МКС мають заарештувати Путіна, якщо він в'їде на їхню територію.
- Проте ПАР 25 квітня оголосила про вихід з МКС. Це рішення президент ПАР Сиріл Рамафоса пояснив "упередженістю суду щодо певних ситуацій". Між тим на запитання, чи заарештує ПАР Путіна, президент відповів, що "це питання розглядається".
- Однак наступного дня в офісі президента ПАР заперечили заяву про вихід з МКС. В офіційному повідомленні зазначалось, що Рамафоса "помилково затвердив аналогічну позицію під час пресконференції".
- Також в офісі наголосили, "що ПАР "залишається стороною, яка підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права".