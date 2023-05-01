Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко назвал эту новость очень хорошей, ведь Путин лично являлся одним из инициаторов создания БРИКС. Об этом Яковенко рассказал 24 Каналу.

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Солидарности не существует

Он отметил, что российский диктатор очень гордится организацией БРИКС.

Есть две международные организации – БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – 24 Канал), которыми Путин очень гордится и считает их противовесом G7 и НАТО,

– объяснил оппозиционный журналист.

Постоянные разговоры о том, что в БРИКС собирается вступить чуть ли не половина планеты, – это тоже предмет гордости Путина и его пропагандистов.

"Заявление ЮАР – очень важная история, и она означает, что никакой солидарности внутри БРИКС не существует", – подчеркнул собеседник.

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Забудет, где находится ЮАР

Путин мог бы приехать в ЮАР и его бы не арестовали. Яковенко напомнил, что такие случаи были с лидерами африканских стран, против которых были возбуждены дела в МКС, но их не всегда выдавали.

Но то, что ЮАР, входящая в БРИКС, заявила об этом, означает, что гарантий безопасности у Путина нет нигде. В бывших странах Советского Союза Путину тоже опасно находиться,

– уверен журналист.

Игорь Яковенко также отметил, что глава Кремля стопроцентно не поедет в ЮАР. Ведь даже малейшая возможность, что Путина выдадут МКС, достаточна, чтобы он даже забыл где расположена Южно-Африканская Республика.

Обратите внимание! Объединение БРИКС состоит из пяти стран – Бразилии, России, Индии КНР и ЮАР. Организация была основана в 2006 году. Саммит БРИКС в 2023 году должен состояться в ЮАР в августе.

Что этому предшествовало