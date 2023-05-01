Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко назвал эту новость очень хорошей, ведь Путин лично являлся одним из инициаторов создания БРИКС. Об этом Яковенко рассказал 24 Каналу.
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Солидарности не существует
Он отметил, что российский диктатор очень гордится организацией БРИКС.
Есть две международные организации – БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – 24 Канал), которыми Путин очень гордится и считает их противовесом G7 и НАТО,
– объяснил оппозиционный журналист.
Постоянные разговоры о том, что в БРИКС собирается вступить чуть ли не половина планеты, – это тоже предмет гордости Путина и его пропагандистов.
"Заявление ЮАР – очень важная история, и она означает, что никакой солидарности внутри БРИКС не существует", – подчеркнул собеседник.
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Забудет, где находится ЮАР
Путин мог бы приехать в ЮАР и его бы не арестовали. Яковенко напомнил, что такие случаи были с лидерами африканских стран, против которых были возбуждены дела в МКС, но их не всегда выдавали.
Но то, что ЮАР, входящая в БРИКС, заявила об этом, означает, что гарантий безопасности у Путина нет нигде. В бывших странах Советского Союза Путину тоже опасно находиться,
– уверен журналист.
Игорь Яковенко также отметил, что глава Кремля стопроцентно не поедет в ЮАР. Ведь даже малейшая возможность, что Путина выдадут МКС, достаточна, чтобы он даже забыл где расположена Южно-Африканская Республика.
Что этому предшествовало
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Российский диктатор подозревается в совершении военного преступления, в частности, в незаконной депортации и перемещении украинских детей с оккупированных территорий в Россию.
- В то же время страны, ратифицировавшие Римский устав МКС, должны арестовать Путина, если он въедет на их территорию.
- Однако ЮАР 25 апреля объявила о выходе из МКС. Это решение президент ЮАР Сирил Рамафоса объяснил "предвзятостью суда по определенным ситуациям". Между тем на вопрос, арестует ли ЮАР Путина, президент ответил, что "этот вопрос рассматривается".
- Однако на следующий день в офисе президента ЮАР отрицали заявление о выходе из МКС. В официальном сообщении отмечалось, что Рамафоса "ошибочно утвердил аналогичную позицию во время пресс-конференции".
- Также в офисе подчеркнули, что "ЮАР остается стороной, подписавшей Римский устав, и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права".