Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко назвал эту новость очень хорошей, ведь Путин лично являлся одним из инициаторов создания БРИКС. Об этом Яковенко рассказал 24 Каналу.

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Солидарности не существует

Он отметил, что российский диктатор очень гордится организацией БРИКС.

Есть две международные организации – БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – 24 Канал), которыми Путин очень гордится и считает их противовесом G7 и НАТО,
– объяснил оппозиционный журналист.

Постоянные разговоры о том, что в БРИКС собирается вступить чуть ли не половина планеты, – это тоже предмет гордости Путина и его пропагандистов.

"Заявление ЮАР – очень важная история, и она означает, что никакой солидарности внутри БРИКС не существует", – подчеркнул собеседник.

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Забудет, где находится ЮАР

Путин мог бы приехать в ЮАР и его бы не арестовали. Яковенко напомнил, что такие случаи были с лидерами африканских стран, против которых были возбуждены дела в МКС, но их не всегда выдавали.

Но то, что ЮАР, входящая в БРИКС, заявила об этом, означает, что гарантий безопасности у Путина нет нигде. В бывших странах Советского Союза Путину тоже опасно находиться,
– уверен журналист.

Игорь Яковенко также отметил, что глава Кремля стопроцентно не поедет в ЮАР. Ведь даже малейшая возможность, что Путина выдадут МКС, достаточна, чтобы он даже забыл где расположена Южно-Африканская Республика.

Что этому предшествовало

  • Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Российский диктатор подозревается в совершении военного преступления, в частности, в незаконной депортации и перемещении украинских детей с оккупированных территорий в Россию.
  • В то же время страны, ратифицировавшие Римский устав МКС, должны арестовать Путина, если он въедет на их территорию.
  • Однако ЮАР 25 апреля объявила о выходе из МКС. Это решение президент ЮАР Сирил Рамафоса объяснил "предвзятостью суда по определенным ситуациям". Между тем на вопрос, арестует ли ЮАР Путина, президент ответил, что "этот вопрос рассматривается".
  • Однако на следующий день в офисе президента ЮАР отрицали заявление о выходе из МКС. В официальном сообщении отмечалось, что Рамафоса "ошибочно утвердил аналогичную позицию во время пресс-конференции".
  • Также в офисе подчеркнули, что "ЮАР остается стороной, подписавшей Римский устав, и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права".