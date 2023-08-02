Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. На його думку, Альянс тут "не спрацює". Зазначимо, що першими гелікоптери Білорусі на території Польщі помітили саме місцеві.

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"Бо є "троянський кінь" – Угорщина. Не уявляю, як Угорщина в нинішньому режимі проголосує хоча б за щось проти Росії", – наголосив Черник.

Польща, переконаний військовий експерт, перетворена на великий плацдарм для американців. Тож треба думати, як давати відповідь.

Коли почне реагувати Альянс

На низьких висотах вертольоти можуть не помітити локатори. Однак Черник вважає, що їх збивати ніхто не буде.

Має бути прямий очевидний доказ нападу. Коли ракета "Іскандер" прилетить у Варшаву, тоді вони зарухаються. А оці всі дрібні провокації будуть ігнорувати,

– припустив Петро Черник.

Військовий експерт зауважив, що Білорусь – окупована країна. І все, що там відбувається, особливо, що стосується подібних випадків – це робить Росія та Путін.

Коли Альянс почне реагувати на провокації: дивіться відео

Що відомо про білоруські гелікоптери у Польщі