Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. По его мнению, Альянс здесь "не сработает". Отметим, что первыми вертолеты Беларуси на территории Польши заметили именно местные.

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"Потому что есть "троянский конь" – Венгрия. Не представляю, как Венгрия в нынешнем режиме проголосует хотя бы за что-нибудь против России", – подчеркнул Черник.

Польша, убежден военный эксперт, превращена в большой плацдарм для американцев. Поэтому нужно думать, как давать ответ.

Когда начнет реагировать Альянс

На низких высотах вертолеты могут не заметить локаторы. Однако Черник считает, что их сбивать никто не будет.

Должно быть прямое очевидное доказательство нападения. Когда ракета "Искандер" прилетит в Варшаву, они задвигаются. А эти все мелкие провокации будут игнорировать,

– предположил Петр Черник.

Военный эксперт отметил, что Беларусь – оккупированная страна. И все, что там происходит, особенно, что касается подобных случаев – это делает Россия и Путин.

Когда Альянс начнет реагировать на провокации: смотрите видео

Что известно о белорусских вертолетах в Польше