Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. По его мнению, Альянс здесь "не сработает". Отметим, что первыми вертолеты Беларуси на территории Польши заметили именно местные.
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"Потому что есть "троянский конь" – Венгрия. Не представляю, как Венгрия в нынешнем режиме проголосует хотя бы за что-нибудь против России", – подчеркнул Черник.
Польша, убежден военный эксперт, превращена в большой плацдарм для американцев. Поэтому нужно думать, как давать ответ.
Когда начнет реагировать Альянс
На низких высотах вертолеты могут не заметить локаторы. Однако Черник считает, что их сбивать никто не будет.
Должно быть прямое очевидное доказательство нападения. Когда ракета "Искандер" прилетит в Варшаву, они задвигаются. А эти все мелкие провокации будут игнорировать,
– предположил Петр Черник.
Военный эксперт отметил, что Беларусь – оккупированная страна. И все, что там происходит, особенно, что касается подобных случаев – это делает Россия и Путин.
Когда Альянс начнет реагировать на провокации: смотрите видео
Что известно о белорусских вертолетах в Польше
- Министерство обороны Польши 1 августа заявило, что белорусские военные вертолеты пересекли границу недалеко от города Беловежа. Министр обороны страны приказал увеличить количество военных на границе, а также усилить ее, в частности, боевыми вертолетами.
- Сначала Варшава отрицала, что белорусские вертолеты пересекли границу. Там объяснили, что они летели очень низко, поэтому радиолокационные системы зафиксировали нарушения не сразу.
- В Польше вызвали посла Беларуси. Об инциденте проинформировали НАТО. В Альянсе заявили, что сделают все необходимое, чтобы территория блока была в безопасности.
- В Беларуси возразили, что их вертолеты нарушили воздушное пространство. В белорусском минобороны заявили, что якобы Польша намеренно совершает этот "информационный вброс". Мол, чтобы оправдать наращивание войск возле белорусской границы.