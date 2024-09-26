"По-мафіозному допомагає Росії": що ховається за гучними пропозиціями Ердогана

Під час візиту Володимира Зеленського до США він зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Однак наразі країна балансує між позицією України щодо завершення війни і співпрацею з Росією заради власної вигоди. Яку гру провадить Реджеп Ердоган для 24 Каналу пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Детальніше Ердоган запропонував Зеленському бути посередником у переговорах з Росією

Що вигідно для Ердогана

Ердоган намагається грати у дві сопілки, переконаний Клочок. З одного боку йому невигідний мирний план, запропонований Зеленським, а, з іншого, той і далі продовжує пропонувати посередництво у переговорах.

Туреччина досі зберігає економічні зв'язки з Росією, зокрема і через сприяння вивозу російської нафти.

Для Туреччини російсько-українська війна – це дохід. Надавши Україні Bayraktar, вони значно піднялися в ціні, а співпрацюючи з Росією, Туреччина отримує хороші дивіденди, зауважив аналітик.

Чому Туреччина проти вступу України до НАТО

Днями Ердоган також заявив, що членство України в НАТО не першочергове питання, яке варто порушувати світовій спільноті. Апелював до того, що не всі країни згодні на прийняття України до НАТО, імовірно, саме турецький лідер належить до цієї низки, переконаний Клочок.

Водночас на Заході розглядають чотири країни для посередництва у переговорах між Росією та Україною. Серед таких Китай, Індія, Туреччина та Бразилія.

Заява Ердогана могла бути зроблена навіть не з його ініціативи, можливо, його попросили в Білому домі. Завірити в допомозі, але показати Зеленському, що не варто це просити на такому етапі,

– додав аналітик.

Позиція західних політиків змінюється, і раніше Україні не дозволяли бити по території Росії, але зараз прикордоння ворога постійно під атаками. Наступним етапом може бути дозвіл бити по порту в Новоросійську, а для Ердогана це "як ніж під серце".

Ердоган – це цинізму у вищому ґатунку. Це не дуже правильний приклад, коли ти допомагаєш таким країнам, створюючи напруги в світі. В цьому сенсі, до речі, Туреччина допомагає Росії відновлюватися, але не в класичному вигляді, а в мафіозному,

– зауважив Клочок.

Нещодавно Туреччина заявила, що не розглядає можливість поновлення роботи російської платіжної системи "Мір".

Зеленський та Ердоган на зустрічі також обговорили активізацію двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, судноплавство.

Водночас дещо раніше від видання Bloonbrg з'явилася інформація, що Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС, Членами якої є Росія, Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка. Офіційно цієї інформації в країні не коментували.