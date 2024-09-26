"По-мафиозному помогает России": что скрывается за громкими предложениями Эрдогана

Во время визита Владимира Зеленского в США он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Эрдоган заявил, что готов выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Однако сейчас страна балансирует между позицией Украины по завершению войны и сотрудничеством с Россией ради собственной выгоды. Какую игру ведет Реджеп Эрдоган для 24 Канала объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Что выгодно для Эрдогана

Эрдоган пытается играть в две свирели, убежден Клочок. С одной стороны ему невыгоден мирный план, предложенный Зеленским, а, с другой, тот и дальше продолжает предлагать посредничество в переговорах.

Турция до сих пор сохраняет экономические связи с Россией, в том числе и через содействие вывозу российской нефти.

Для Турции российско-украинская война – это доход. Предоставив Украине Bayraktar, они значительно поднялись в цене, а сотрудничая с Россией, Турция получает хорошие дивиденды, заметил аналитик.

Почему Турция против вступления Украины в НАТО

На днях Эрдоган также заявил, что членство Украины в НАТО не первоочередной вопрос, который стоит поднимать мировому сообществу. Апеллировал к тому, что не все страны согласны на принятие Украины в НАТО, вероятно, именно турецкий лидер относится к этому ряду, убежден Клочок.

В то же время на Западе рассматривают четыре страны для посредничества в переговорах между Россией и Украиной. Среди таких Китай, Индия, Турция и Бразилия.

Заявление Эрдогана могло быть сделано даже не по его инициативе, возможно, его попросили в Белом доме. Заверить в помощи, но показать Зеленскому, что не стоит это просить на таком этапе,

– добавил аналитик.

Позиция западных политиков меняется, и раньше Украине не позволяли бить по территории России, но сейчас пограничье врага постоянно под атаками. Следующим этапом может быть разрешение бить по порту в Новороссийске, а для Эрдогана это "как нож под сердце".

Эрдоган – это цинизма в высшем сорте. Это не очень правильный пример, когда ты помогаешь таким странам, создавая напряжения в мире. В этом смысле, кстати, Турция помогает России восстанавливаться, но не в классическом виде, а в мафиозном,

– заметил Клочок.

Недавно Турция заявила, что не рассматривает возможность возобновления работы российской платежной системы "Мир".

Зеленский и Эрдоган на встрече также обсудили активизацию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, судоходство.

В то же время несколько ранее от издания Bloonbrg появилась информация, что Турция подала заявку на присоединение к БРИКС, Членами которой являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Официально эту информацию в стране не комментировали.