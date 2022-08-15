Повернення у цифровий етер "Еспресо", "5 каналу" і "Прямого": Шмигаль доручив розглянути питання

Українські телеканали "5 канал", "Еспресо" та "Прямий" 4 квітня припинили мовити у цифровому етері за рішенням державного концерну РРТ. Це викликало обурення журналістів та дискусії у суспільстві щодо свободи слова в Україні під час повномасштабної війни.

У середині квітня на сайті Кабміну з'явилась петиція з вимогою повернути у цифровий етер ці три телеканали – згодом звернення набрало необхідні 25 тисяч підписів. На сайті Кабінету Міністрів України дали офіційну відповідь на електронну петицію.

Читайте також Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів

Основні тези електронної петиції до уряду

Ініціаторка петиції Гандзюк Ірина зазначила, що припинення мовлення "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" в умовах повномасштабної війни, зокрема інформаційної, є незаконним. У тексті звернення наголошується, що керівництво РРТ жодним чином не пояснює своє рішення, а письмові звернення просто ігнорує.

Такими діями фактично обмежується свобода слова. Журналісти всіх трьох телекомпаній неодноразово заявляли про дотримання єдиної інформаційної політики держави. Свобода слова завжди була однією із найбільших цінностей українського суспільства і підтвердженням демократичного та європейського вектору нашого розвитку,

– йдеться у петиції.

У зверненні також підкреслюється, що незаконне вимкнення з етеру телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, що завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України.

Петиція закликає уряд звернути увагу на дії керівництва РРТ й зауважує, що вимкнення з цифрового етеру "5 каналу", "Еспресо" і "Прямого" є порушенням конституційних прав колективів цих телеканалів та великої аудиторії глядачів. Організаторка та підписанти просять невідкладно повернути цих трьох українських мовників до цифрового етеру.

Зверніть увагу Рада схвалила "митний безвіз" з ЄС та приєднання України до системи NCTS

Відповідь Кабміну

У Кабінеті Міністрів відповіли, що вони системно реалізовують політику, спрямовану на забезпечення доступу громадян до інформації, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ інформаційної діяльності, забезпечення ефективного використання інформації тощо.

Посилаючись на рішення РНБО від 18 березня 2022 року, в уряді підкреслили, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, й її забезпечення реалізується шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів. Так, концерн РРТ забезпечив на всіх наявних частотах цілодобову трансляцію марафону єдиних новин відповідно до графіка.

Разом з тим, враховуючи суспільний інтерес, згаданий у петиції, відповідні установи переглянуть питання повернення телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" у цифровий етер.

Ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики доручено додатково опрацювати їх та про результати Вас поінформувати,

– підсумовується у відповіді Кабміну на петицію.

Вас може зацікавити – що відомо про Маселка та Мороза, яких обрали у Вищу раду правосуддя: дивіться відео