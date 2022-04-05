Про це заявив Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. За його словами, саме так починалася путінська цензура в медіа.
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Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував, і це самодіяльність Єрмака і ко,
– сказав Шабунін.
За його словами, ця ситуація має поганий вигляд через те, що правоохоронною системою України й далі "рулить російський чорт Олег Татаров".
Шабунін зазначив, що саме він дав можливість Віктору Медведчуку втекти з України.
Закриття телеканалів "Еспресо", "Прямий" і "5 канал"
- 4 квітня, телеканали "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" написали у відкритому листі, що Концерн РРТ вимкнув їхнє цифрове мовлення. Тому зараз вони доступні тільки в інтернеті.
- Журналісти та працівники цих медіа звинувачують у цьому Офісом президента. Вони називають таке рішення незаконним та вимагають негайно відновити мовлення.
- Нацрада з телерадіомовлення жодного рішення не публікувала. Президент Володимир Зеленський і його Офіс поки не відреагували на звернення журналістів.