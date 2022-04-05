Об этом заявил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. По его словам, именно так начиналась путинская цензура в СМИ.
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Нельзя унижать Украину такими решениями. Очень хочу верить, что Зеленский этого решения не санкционировал, и это самодеятельность Ермака и ко,
– сказал Шабунин.
По его словам, эта ситуация выглядит плохо, потому что правоохранительной системой Украины и дальше "рулит российский черт Олег Татаров".
Шабунин отметил, что именно он дал возможность Виктору Медведчуку скрыться из Украины.
Закрытие телеканалов "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал"
- 4 апреля телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" написали в открытом письме, что Концерн РРТ выключил их цифровое вещание. Поэтому сейчас они доступны только в интернете.
- Журналисты и работники этих медиа обвиняют в этом Офис Президента. Они называют это решение незаконным и требуют немедленно возобновить вещание.
- Нацсовет по телерадиовещанию никакого решения не публиковал. Президент Владимир Зеленский и его офис пока не отреагировали на обращение журналистов.