Об этом заявил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. По его словам, именно так начиналась путинская цензура в СМИ.

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Нельзя унижать Украину такими решениями. Очень хочу верить, что Зеленский этого решения не санкционировал, и это самодеятельность Ермака и ко,

– сказал Шабунин.

По его словам, эта ситуация выглядит плохо, потому что правоохранительной системой Украины и дальше "рулит российский черт Олег Татаров".

Шабунин отметил, что именно он дал возможность Виктору Медведчуку скрыться из Украины.

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