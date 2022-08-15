Возвращение в эфир "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого": Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос

Украинские телеканалы "5 канал", "Эспрессо" и "Прямой" 4 апреля перестали вещать в цифровом эфире по решению государственного концерна РРТ. Это вызвало возмущение журналистов и дискуссии в обществе о свободе слова в Украине во время полномасштабной войны.

В середине апреля на сайте Кабмина появилась петиция с требованием вернуть в цифровой эфир эти три телеканала – впоследствии обращение набрало необходимые 25 тысяч подписей. На сайте Кабинета Министров дали официальный ответ на электронную петицию.

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Основные тезисы электронной петиции к правительству

Инициатор петиции Гандзюк Ирина отметила, что прекращение вещания "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого" в условиях полномасштабной войны, в частности информационной, является незаконным. В тексте обращения отмечается, что руководство РРТ никак не объясняет свое решение, а письменные обращения просто игнорирует.

Такими действиями фактически ограничивается свобода слова. Журналисты всех трех телекомпаний не раз заявляли о соблюдении единой информационной политики государства. Свобода слова всегда была одной из величайших ценностей украинского общества и подтверждением демократического и европейского вектора нашего развития,

– говорится в петиции.

В обращении также подчеркивается, что незаконное выключение из эфира телеканалов во время войны является ничем иным, как подрывной диверсионной работой, что наносит ущерб национальным интересам Украины, правительству и Президенту Украины.

Петиция призывает правительство обратить внимание на действия руководства РРТ и отмечает, что выключение из цифрового эфира "5 канала", "Эспрессо" и "Прямого" является нарушением конституционных прав коллективов этих телеканалов и большой зрительской аудитории. Организатор и подписанты просят безотлагательно вернуть этих трех украинских вещателей в цифровой эфир.

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Ответ Кабмина

В Кабинете Министров ответили, что они системно реализуют политику, направленную на обеспечение доступа граждан к информации, укрепление материально-технических, финансовых, организационных, правовых и научных основ информационной деятельности, обеспечение эффективного использования информации.

Ссылаясь на решение СНБО от 18 марта 2022 г., в правительстве подчеркнули, что в условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, и ее обеспечение реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов. Так, концерн РРТ обеспечил на всех частотах круглосуточную трансляцию марафона единых новостей в соответствии с графиком.

Вместе с тем, учитывая общественный интерес, упомянутый в петиции, соответствующие учреждения пересмотрят вопросы возвращения телеканалов "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" в цифровой эфир.

Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в петиции, Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с Министерством культуры и информационной политики поручено дополнительно проработать их и о результатах Вас проинформировать,

– заключается в ответе Кабмина на петицию.

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