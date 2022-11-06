Евакуація з Києва: у КМДА розповіли, чи є причини говорити про надзвичайну ситуацію

У КМДА прокоментували інформацію, що в Києві готується тотальна евакуація місцевого населення. Евакуація нібито може відбутися, якщо в столиці станеться повний блекаут.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук спростував інформацію про те, що Київ нібито планує евакуювати населення. За його словами, у столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію.

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У столиці все контрольовано

У КМДА пояснили, що міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.

Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання. Варто розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним із елементів цивільного захисту,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, Роман Ткачук наголосив, що система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів. Це не означає, що зараз готуються проводити евакуацію.

"Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення", – заявив Ткачук.

Повідомляється, що в кожному районі Києва існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій.

Росія пошкодила енергетичну систему України: що відомо

Російські військові масово атакували енергосистему України в період з 10 жовтня до 3 листопада. Унаслідок атак окупантів найбільше від аварійних відключень електроенергії постраждали північні та центральні регіони. Зокрема й Київська область.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що внаслідок російських ударів столиця може залишитися без води, світла та зв'язку. Кличко запевнив, що Київ готовий до різних сценаріїв.

Президент Володимир Зеленський інформував, що внаслідок тероризму з боку Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

У ЄС заявили, що готові допомогти Україні подолати наслідки ударів по енергетичних об'єктах. Євросоюз може надати Україні фінансову допомогу в розмірі 25,5 мільйонів євро.

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