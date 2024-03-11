Україна може отримати шість F-16 до літа: військовий експерт припустив, як їх можна використати
Україна може отримати до літа лише шість із приблизно 45 винищувачів F-16, обіцяних західними країнами. До польотів на них будуть готові дванадцять українських пілотів. Літаки дозволять розв'язати кілька серйозних проблем.
Які завдання будуть виконувати судна, припустив в етері 24 Каналу військовий експерт Петро Черник. До слова, партнери готові передати Україні винищувачі "ще на вчора", але їх просто не зможуть використовувати.
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Військовий експерт наголосив, що 6 літаків F-16 – це досить непогано для початку. Вони допоможуть у наступному:
- збільшать якість "полювання" за далекобійними ракетами, особливо крилатими – Х-101/505 та 3М14 "Калібр";
- у літак інтегрована ракета класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM, яка може завдавати удари навіть на 180 кілометрів, тому судна "полюватимуть" за "сушками", які несуть КАБи.
"Ми вже переконалися, що Patriot, якими набагато важче знищити Су-34, і так показали хороший результат. Навіть пара винищувачів може на глибину до 100 кілометрів над окупованою територією "настріляла" чимало дошкульної зброї, насамперед тієї, яка несе ФАБ-500 та УПАБ-1500", – підкреслив Петро Черник.
AIM-120 AMRAAMАмериканська керована ракета середньої дальності класу "повітря – повітря". Ракета здатна працювати за будь-яких погодних умов. Призначена для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості. Як зазначають розробники, AMRAAM – найдосконаліша у світі ракета, перевірена в бойових умовах. Поєднує у собі безпрецедентні характеристики – вона легка та ефективна. Має комбінацію інерціальної навігації (тобто ракета сама може визначати координати та параметри руху цілі).
Що відомо про передачу Україні F-16: останні новини
- Затримка передачі перших винищувачів, зокрема, викликана тим, що навчання українських льотчиків на авіабазі Фетешті в Румунії затягується. Воно відбувалося швидше за звичайні стандарти, але все-таки повільніше, ніж сподівалися Україна та її союзники, оскільки пілотам довелося опановувати англійську мову й західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16.
- Україна не будуватиме нову інфраструктуру для винищувачів F-16, яка є у провідних західних країнах, через інтенсивні бої та обстріли балістичними ракетами. Нині ж триває адаптація українських аеродромів – підготовка місць стоянок літаків та злітно-посадкових смуг.
- Українські пілоти в небі на винищувачах F-16 вже відпрацьовують тактичні прийоми, тобто завдання ударів по цілях. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, процес підготовки льотчиків продовжується, водночас авіаційні інженери також продовжують навчання з обслуговування літаків та озброєння, програмування, завдання ударів високоточною зброєю.