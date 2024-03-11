Україна може отримати шість F-16 до літа: військовий експерт припустив, як їх можна використати

Україна може отримати до літа лише шість із приблизно 45 винищувачів F-16, обіцяних західними країнами. До польотів на них будуть готові дванадцять українських пілотів. Літаки дозволять розв'язати кілька серйозних проблем.

Які завдання будуть виконувати судна, припустив в етері 24 Каналу військовий експерт Петро Черник. До слова, партнери готові передати Україні винищувачі "ще на вчора", але їх просто не зможуть використовувати.

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Військовий експерт наголосив, що 6 літаків F-16 – це досить непогано для початку. Вони допоможуть у наступному:

збільшать якість "полювання" за далекобійними ракетами, особливо крилатими – Х-101/505 та 3М14 "Калібр";

у літак інтегрована ракета класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM, яка може завдавати удари навіть на 180 кілометрів, тому судна "полюватимуть" за "сушками", які несуть КАБи.

"Ми вже переконалися, що Patriot, якими набагато важче знищити Су-34, і так показали хороший результат. Навіть пара винищувачів може на глибину до 100 кілометрів над окупованою територією "настріляла" чимало дошкульної зброї, насамперед тієї, яка несе ФАБ-500 та УПАБ-1500", – підкреслив Петро Черник.

AIM-120 AMRAAM Американська керована ракета середньої дальності класу "повітря – повітря". Ракета здатна працювати за будь-яких погодних умов. Призначена для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості. Як зазначають розробники, AMRAAM – найдосконаліша у світі ракета, перевірена в бойових умовах. Поєднує у собі безпрецедентні характеристики – вона легка та ефективна. Має комбінацію інерціальної навігації (тобто ракета сама може визначати координати та параметри руху цілі).

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