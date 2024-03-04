Але для України насамперед важливо отримати західні винищувачі. Питання, що стосуються їхнього застосування, до цього часу вже мали б з'ясувати. Детальніше про це 24 Каналу розповів Давид Гендельман – військовий експерт з Ізраїлю.

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Як F-16 боротимуться з ворожою авіацією

Повітряні сили ЗСУ значно підсиляться після того, як в Україну надійдуть перші винищувачі F-16. Вони зможуть ефективніше протидіяти російським літакам.

Вони можуть протидіяти бомбардувальникам, але протидія тим же Су-35 – це проблематичніше. Для них потрібні ракети "повітря – повітря" на більшу дистанцію і найголовніше – радар має діяти на більшу дистанцію. Це ще залежить від союзників і чи можна отримати цілевказання від інших засобів, щоб F-16 міг користуватися не лише своїми радарами,

– пояснив Давид Гендельман.

Це тема, яку українське командування, найімовірніше, вже довгий час обговорює із західними союзниками. За активного застосування F-16 справді одним із ключових питань є те, як винищувачі зможуть отримувати цілевказання, бо самі його радари можуть бути недостатньо ефективними.

"Крім повітряних "дуелей", F-16 також можуть нести ракети "повітря – земля", в додаток до тих, які ЗСУ вже використовують. Від них може бути додаткова користь. Але все це впирається в кількість", – наголосив Гендельман.

Важливо, звісно, й коли винищувачі нададуть України. Проте це вже впирається в терміни навчання пілотів та підготовки відповідної інфраструктури.

Друге дихання для ЗСУ

Україна має отримати близько 60 винищувачів F-16. Однак така поставка точно не буде одномоментною.

Для початку отримати хоча б ескадрилью, тобто 12 літаків або ж 24 літаки, бо ескадрильї бувають різними. Менше за ескадрилью – нічого не змінить. Хоч лише одна – теж не призведе якогось системного ефекту, але це хороший початок,

– запевнив Давид Гендельман.

Однак варто також розуміти, що найбільша користь від F-16 не так у їхніх технічних характеристиках, чи в тому, яку конкретно номенклатуру озброєння передадуть Україні. Хоч і це, очевидно, дуже важливі фактори.

"Початок поставки західних літаків дасть друге дихання українській авіації. Зрозуміло, що частина літаків втрачається – чи на фронті, чи з технічних причин. Рано чи пізно вони закінчаться, тому без західної авіації – перспективи не дуже довгі", – зазначив військовий експерт.

Звісно, далі потрібно зважати на те, які ракети та засоби передадуть нашій державі разом із літаками.

F-16 для України: що відомо про терміни поставок