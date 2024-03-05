Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил. Юрій Ігнат наголосив, що західні літаки зможуть працювати в Україні, як і кілька років тому, передає 24 Канал.

До речі Українські льотчики уже відпрацьовують на F-16 удари по повітряних та наземних цілях, – Ігнат

Адаптація інфраструктури триває

Важливо розуміти, що підготовка, будівництво та адаптація – це різні речі.

Будувати з нуля інфраструктуру на кшталт такої, як є в провідних західних країнах, ми зараз, навряд чи зможемо собі дозволити. Тому що йдуть інтенсивні бойові дії. Ворог банально не дасть зробити якесь глобальне будівництво. Обстріли аеродромів ідуть постійно, балістичними ракетами, зокрема,

– пояснив Ігнат.

Наразі проводиться підготовка наших летовищ, оперативних аеродромів до прийому F-16. Речнив пояснив, у чому саме полягає адаптація.

Це мінімальна підготовка злітно-посадокових смуг, аби західні літаки, такі як F-16 не мали перепон для злотів і посадок з наших оперативних аеродромів. У нас багато оперативних аеродромів, але буде визначено ті, з яких будуть працювати саме F-16. Так само підготовка місць стоянок цих літаків,

– зазначив спікер.

Зауважив, це все має відбуватися, як і зараз відбувається з радянськими літаки, що є на озброєнні ЗСУ. Зокрема, шляхом розосередження, маскування тощо. Окрім того, є інші "тонкі нюанси". Йдеться про управління західними літаками, засоби зв'язку тощо.

"У цьому й полягає адаптація, щоб ми могли ті літаки з наших аеродромів застосовувати", – підсумував Ігнат.

До речі, F-15 і F-16 у 2012-му та 2018 роках відповідно вже працювали з українських аеродромів, злітно-посадкових смуг, що діють, покритих плитами залізо-бетонними. Тож жодних питань, зможуть чи не зможуть злітати з наших аеродромів, бути не має.

Будуть працювати, так само як вже працювали кілька років тому, зокрема, в 2012 році,

– наголосив речник командування Повітряних сил.

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Зауважимо, раніше Ігнат констатував, що F-16, безумовно, стане цілю для окупантів. Тож маємо зробити усе, аби інфраструктура, яка готується, була адаптована. А зробити її капітальною – не дуже простий процес, особливо, коли перебуваємо під щоденними обстрілами.