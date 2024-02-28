Важко недооцінити вплив винищувачів на хід війни, але разом з тим не варто й завищувати очікування. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, яку модернізацію F-16 отримають ЗСУ та як українці дізнаються про їх передачу.
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Що робитимуть F-16
Ігнат зауважив, що результати роботи літаків будуть радше накопичувальними.
Я навіть колись сказав, що коли ми отримаємо F-16, то виграємо цю війну. Спочатку виграємо битву у повітрі, а потім Сили оборони зможуть звільнити території. Але зрозуміло, що це не буде одномоментно, мовляв, прийде ескадрилья F-16 – і перемога. Та ні,
– зазначив Ігнат.
Насамперед літаки мають допомогти у захисті українців від ракетних та дронових атак. Також важливим завданням буде боротьба з російською авіацією.
Яке укомплектування F-16 отримає Україна
В Україну направлять вживані F-16 не останньої модернізації. Вона поділяється на блоки від 10 до 72. До слова, 72 блок – це крайня версія літака F-16, яка здатна перевершувати ворожі судна.
Надалі є можливість їхньої модернізації: краща авіоніка, краща бортова РЛС (радіолокаційна станція – 24 Канал), кращі ракети,
– окреслив перспективи Ігнат.
Зазначимо, разом з F-16 має також з'явитися широка номенклатура озброєння до нього. Невідомо, коли й в якій кількості Україна отримає його. Це питання обговорюватимуть в межах авіаційної коаліції.
Зараз Україна вступає у клуб з 21 країни, які мають та експлуатують F-16. Після цього Повітряні сили ЗСУ зможуть розраховувати на подальшу модернізацію та, можливо, отримання нових літаків лінійки F-16. А інтеграція України в НАТО дає надію на те, що наші пілоти у майбутньому також літатимуть на F-35, як це роблять інші країни.
Як українці дізнаються про передачу F-16
Часто українці та ворог дізнаються про передачу Збройним Силам України нового виду озброєння постфактум. Наприклад, про надання Україні ракет ATACMS вперше дізналися після влучання в аеродром у Бердянську. Найімовірніше, з F-16 буде аналогічна ситуація.
Офіційного перерізання стрічки не буде, як це було у Радянському Союзі,
– наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.
Він пригадав, що ЗРК Patriot наша країна отримувала у межах комунікації, яка не була зрозуміла ні українцям, ні ворогу.
"Нехай так буде й надалі. Дізнаємося, що F-16 в Україні тоді, коли буде збитий російський літак. Іноді певні речі не оголошуються публічно, щоб ворог не робив висновків", – підсумував Ігнат.
Постачання F-16 в Україну
- Міноборони Данії повідомило, що Повітряні сили можуть розраховувати на перші винищувачі F-16 від Копенгагена уже цього літа. Нині триває активна підготовка до цього процесу і виконання плану.
- За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, Україна досі не отримала винищувачі виключно через технічні аспекти.
- Росія має потужну авіацію, але отримання F-16 змінить правила гри. Адже винищувачі – це ще один із засобів, який дозволить знищувати російську авіацію.