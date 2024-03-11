Украина может получить шесть F-16 до лета: военный эксперт предположил, как их можно использовать

Украина может получить до лета лишь шесть из примерно 45 истребителей F-16, обещанных западными странами. К полетам на них будут готовы двенадцать украинских пилотов. Самолеты позволят решить несколько серьезных проблем.

Какие задачи будут выполнять судна, предположил в эфире 24 Канала военный эксперт Петр Черник. К слову, партнеры готовы передать Украине истребители "еще на вчера", но их просто не смогут использовать.

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Военный эксперт отметил, что 6 самолетов F-16 – это довольно неплохо для начала. Они помогут в следующем:

увеличат качество "охоты" за дальнобойными ракетами, особенно крылатыми – Х-101/505 и 3М14 "Калибр";

в самолет интегрирована ракета класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM, которая может наносить удары даже на 180 километров, поэтому суда будут "охотиться" за "сушками", которые несут КАБы.

"Мы уже убедились, что Patriot, которым гораздо труднее уничтожить Су-34, и так показал хороший результат. Даже пара истребителей может на глубину до 100 километров над оккупированной территорией "настрелять" немало надоедливого оружия, прежде всего того, которое несет ФАБ-500 и УПАБ-1500", – подчеркнул Петр Черник.

AIM-120 AMRAAM Американская управляемая ракета средней дальности класса "воздух – воздух". Ракета способна работать при любых погодных условиях. Предназначена для поражения воздушных целей врага за пределами прямой видимости. Как отмечают разработчики, AMRAAM – самая совершенная в мире ракета, проверена в боевых условиях. Сочетает в себе беспрецедентные характеристики – она легкая и эффективная. Имеет комбинацию инерциальной навигации (то есть ракета сама может определять координаты и параметры движения цели).

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